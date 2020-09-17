24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  2. "التمييز في التعويضات" يؤجج غضب الممرضين على وزير الصحة (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

  5. الدرك يتصدى لترويج الشيرا والكوكايين في خنيفرة (4.50)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية

مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية

مدريد تمدد "غلق" الحدود وتؤزّم وضع العالقين في سبتة ومليلية
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:00

في وقتٍ تبحثُ الرّباط عن صيغة "توافقية" لإعادة المغربيات العالقات في مدينتيْ سبتة ومليلية المحتلّتين، قرّرت حكومة "مدريد" المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة، وفرضِ قيود جديدة على المغاربة الرّاغبين في ولوج التّراب الإسبانيّ، والعمل بها إلى غاية 30 شتنبر؛ وذلك في إطار تنزيلها التدابير الاحترازية المتعلقة بجائحة "كورونا".

وكشفت الحكومة الإسبانية، وفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، أنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية، بداية من اليوم وإلى غاية منتصف ليل آخر يوم من الشهر الجاري"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وتونس، وأوروغواي والصين".

ووفقاً لمصادر مقرّبة من وزارة الدّاخلية الإسبانية فإنّ هذا القرار سيشملُ أيضاَ الحدود البرّية لسبتة ومليلية المحتلتين. وتؤكّد الحكومة الإسبانية أنّها تتعامل مع الدّول المعنية وفقاً لمبدأ "المعاملة بالمثل".

ومازالت الرباط تفرض قيوداً على المسافرين الأوروبيين الرّاغبين في زيارة المملكة، كما مازال عدد من المواطنين المغاربة عالقين في سبتة المحتلة بعد ستة أشهر من إعلان المملكة حالة الطوارئ الصحية.

وبعد هذا القرار، استبعدت مصادر إسبانية أن يتم فتح الحدود البرية في كل من سبتة ومليلية المحتلتين رغم أن لهما وضعا خاصا.

ويعمق قرار عدم فتح الحدود مع الجارة الشمالية، وأساسا الحدود البرية لسبتة ومليلية، معاناة آلاف العمال المغاربة الذين كانوا ينتظرون الالتحاق بعملهم.

وكانت تنسيقية العمال المغاربة العاملين في سبتة المحتلة نبّهت إلى أن عقود عمل أزيد من ثلاثة آلاف مواطن بالمنطقة سوف تنتهي قريباً، وأكدت أن الاستمرار في إغلاق باب سبتة يهدد بفقدان مناصبهم، إضافة إلى التعويض عن التقاعد.

ورغم أن العديد من الدول كشفت قرارها بشأن استئناف الرحلات الدولية من عدمه، فإن الحكومة المغربية تواصل الصمت حول الموضوع الذي يترقب جديده مغاربة وأجانب، وخصوصا الجالية المغربية المقيمة بالخارج.

ورغم أن المغرب فتح المجال حاليا أمام المواطنين المغاربة العالقين في الخارج للعودة إلى بلدهم، عبر رحلات جوية وبحرية انطلقت منذ 15 يوليوز الجاري، إلا أن النساء المغربيات العالقات في سبتة المحتلة ليس بمقدورهن العودة إلى المغرب، لأنهن دخلنها بجواز السفر فقط ولا يتوفرن على تأشيرة شينغن للانتقال إلى مدينة مالقا لاستقلال الطائرة نحو البلاد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - من فرنسا الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:11
يعني لي بغا يمشي ل إسبانيا من المغرب. الحدود البحرية مغلقة أيضا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
2 - مصطفى كارطيكا الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:20
مدريد تلقي التهمة على الرباط والرباط يلقي التهمة على مدريد والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط!!!! شحال من بيوت وأسر تيعشو من تجارة الحدود والي الدولة بغات المعقول اوا تدير الناس فين يخدمو ماشي تلعب بلقمة العيش لمئات المواطنين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
83
3 - تطواني الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:24
عندما كنا نطالب السادة المتحكمين في القرار بالخروج من مكاتبهم الفخمة المكيفة للوقوف على وضعية الاف الاسر التطوانية.. كانو يتبجحون بان القرار سيادي.. لحد الان لم نسمع باسباني واحد دخل لسبتة سباحة من المغرب.. مما يعني ان المتضرر الوحيد من القرارات السيادية للحكومة المشلولة هو المواطن المغربي المقهور.. الان اسبانيا تصفع الاف الاسر.. المعاملة بالمثل رغم ان حكوماتنا لا تعاملنا بالمثل كما تعامل الحكومات الاجنبية رعاياها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
84
4 - Sabrina الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:26
وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم.هاذا ماينطبق على السياسة الحالية للحكومة.خرجوا اعلى الاقتصاد المغربي بالاجراءات اللتي لاتستند لا الى منطق ولا الى عقل.المعبر الوحيد اللي عندنا سدوه اوخلاونا انبرقوا ابعينينا الشكوى لله.اوروبا كلها حالة بعضياتها الى احنا خايفين من الوهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
5 - Madrid الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:28
الله خليكم نريد أن نرى أسماء أو من هم العالقون في إسبانيا. الناس تبحث للهرب من المغرب و أنتم المسؤولون تتكلمون على العالقون. العلقون موجودون في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
6 - عبد الصمد إسبانيا الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:28
ليست مدريد التي أغلقت الحدود عن العالقات و أزمة الوضع يرجى تصحيح المعلومات و المفاهيم

الدولة العميقة هي من أغلقت الحدود في وجه مواطنيها من الدرجة الثانية والثالثة و تركتهم بين العذاب النفسي و المالي و منهم من انتحر


إسبانيا لم تغلق و لا حتى دول أوروبا في وجه المغاربة


كل دول العالم رحلت مواطنيها من مال الدولة

و للتأكيد يرجى قراءة أخير ورقة في جوزات السفر المغربية الدولة الوحيدة في العالم التي لا تتحمل مسؤولية مواطنيها حتى ولو في الموت


كل دول العالم حتى الجيران موريتانيا الجزاير تونس ليبيا يتم تمويل المتوفين خارج بلدانهم لنقل الجثامين إلى اوطانهم منذ عقود


الدولة العميقة تخلت و منعت دخول حتى جثامين رفات المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
101
7 - The lord of my self الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:30
المعاملة بالمثل عذر اكثر من مقبول.
أدعو كل وزير او نائب او موظف من أصحاب الكرافطا أن يبيت ليلة واحد مع اسرة من الأسر التي استفادت من دعم صندوق كورونا و أن يلقي السمع و هو شهيد و حينها إن كان في قلبه قطرة دم سيحس بنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
8 - مغربي حر . عالق باسبانيا الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:34
هذا استهتار من الحكومة المغربية . في اوائل شهر ستة المغرب رفض فتح الحدود وبسبب ارتفاع الحالات بالجملة في المغرب اوروبا قررت منع المواطنين المغاربة من ااسفر الى اوروبا . المواطن هو الخاسر دائما في القضية . فليتحمل المغرب العواقب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
9 - حقيقة الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:37
هي فرصة للقضاء نهاية على تجارة العار في حدودي سبتة وملبلية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-41
10 - محمد المجدوبي الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:39
المغرب غلق الحدود راه شدهوم من اليد لي توجعهم قضا على صحاب سبة ومليلية المحتلين باش يمنع التهريب للمغرب وتتراكم عندهم السلعة يمشيو بلا خطرهم ولا تبق تصرف عليهوم اسبانيا يعني اسبانيا معندهاش ربح المغرب يغلق الحدود وفنفس الوقت المهاجرين القادمين من المنيا وفرنسا واطاليا وغيرها من الدول يجيو عاى فرنسا هذا خسارة كبيرة لاسبانيا.ولاكن فنفس الوقت الجالية المغربية كلات لعصا بالخصوص المقيمين في اسبانيا باش يدخلو للمغرب يتقام المصروف بزاف.والاهم المغرب خصو يبني مستقبل للشباب العمل الصحة التعليم والعدل .راه المكسي بديال الناس عريان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-36
11 - أمازيغي عبدالله الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:45
ولماذ ترسلون لهم المغربيات للعمل في حقول الفراولة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
12 - mowatin الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:47
ورغم أن العديد من الدول كشفت قرارها بشأن استئناف الرحلات الدولية من عدمه، فإن الحكومة المغربية تواصل الصمت حول الموضوع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - امين اسبانيا الخميس 17 شتنبر 2020 - 15:51
الى صاحب التعليق رقم 6 عبد الصمد لماذا الكذب ،لقد توفي شخصين من الجزائر قبل كورونا و قام المغاربة بمصاريف دفن واحد و نقل الاخر الى الجزائر ،و بالعكس نحن المغاربة في اسبانيا لدينا تأمينات اسلامية لنقل الموتى مقابل 50 أورو سنويا لكل افراد الاسرة، الجالية تقوم ببناء وشراء المساجد و كل الولائم بالمناسبات في المساجد من تمويل مغربي ،اذن لا تتكلم بالكذب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
14 - سمير الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:03
اسبانيا ليس لديها مواطنون عالقون في المغرب. هنا نتحدث عن المواطنين الإسبان الحقيقيين وليس الذين يدعون انهم اسبان بمجرد اقامتهم في اسبانيا لبضع سنين وطلبو جنسيتها بعد ان تنازلو عن جنسيتهم الاصليه . والبتالي الدوله المغربيه هي التي يجب فك حصارها عن مواطينها العالقين في كل من مليليه وسبته.
شخصيا لا اظن ان اسبانيا ستعارض ان يستعيد المغرب جميع مواطينه بما فيهم المليون المقيمين فوق اراضيها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - MAROCAINE الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:05
فهم تسطى
انا بعدا ما بقيتش عارف شكون اللي ماباغيش يحل واش المغرب او اسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - Mouna الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:08
هؤلاء هم مغاربة فإسبانيا تتعامل معهم كما شاءت،لأنها ليسوا بمواطنيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
17 - تطوان الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:08
مفهوم الدولة او الحكومة التي تتخد قرار سيادي على قوت المواطنين الدين يمتهنون التهريب المعيشي لي آلاف العائلات بدون مراعات أوضاعهم المعيشية بدون تعويض أو بديل فهؤلاد مجرد عصابة استبدادية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
18 - Rahou الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:15
المانيا رحلت مواطنها بما يقارب 29 مليون أورو
المواطنون المعنيون بالأمر ارجعوا للدولة 95 في المئة من التكلفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
19 - Ahmed N الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:19
Je l’avais dit il y a quelques semaines la Maroc a pris des décisions contre le peuple et la il accuse l’Espagne . Le jeux devient compliqué quand on joue avec les plus forte
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
20 - Para Su majestad el Rey الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:22
نناشد السلطات المغربية و الإسبانية فتح المعبر, حيث أن مئات عائلات في طور الضياع و التدمير, و أطفال يكبرون دون أبائهم و أمهاتهم و محرومون من الدراسة, و مسنين ماتوا أو يحتضرون دون أن يراهم أبناؤهم. قرار الإغلاق في مارس كان قد تم اتخاده ليلاَ و4 ساعات فقط قبل
الإغلاق, لم نستطع تسوية وضعيتنا في 4 ساعات..
العلاقة بين سبتة و مليلية من جهة و باقي المدن المغربية المجاورة علاقة متجذرة, و عشرات الآف العائلات لديها شخص أو عائلة أو زوج(ة) أو خطيب(ة) أو أبناء في سبتة و مليلية..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
21 - هشام الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:42
بواخر إسباني لا زالت تجلي في مواطنيها من مغرب وعلاش حنى لا سبحان الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
22 - انسان الخميس 17 شتنبر 2020 - 16:59
اسبانيا تعمل بمبدأ " المعاملة بالمثل" هذا يعني يا إخواني ان المغرب هو الذي يغلق حدوده و ليس العكس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
23 - محمدين الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:39
كأن إسبانيا هي التي أغلقت حدود سبتة ومليلية بينما العكس هو الصحيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.