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الرئيسية | جهات | زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة

زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة

زخات رعدية قوية تهم عددا من مناطق المملكة
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:05

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم، اليوم الخميس، زخات رعدية محليا قوية عددا من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم، ابتداء من من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا، أقاليم الحوز، وميدلت، وأزيلال، وتارودانت، وفكيك وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن زخات معتدلة ستهم أيضا، ليلة اليوم الخميس وصباح يوم غد الجمعة، أقاليم تاونات، والعرائش، وشفشاون، وتطوان والحسيمة.

وأشارت المديرية إلى أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط برد وهبوب ورياح قوية، مسجلة أن هبات من الرياح القوية ستهم، يوم غد الجمعة، جهات الأطلس، والشرق، والبحر الأبيض المتوسط والريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - taoussifatima الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:20
اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا
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39
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:24
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب اللهم ارحمنا برحمتك يارحم الراحمين يارب العالمين اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت
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39
3 - Mosi الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:42
هذا بسبب عاصفة شبه مدارية متمركزة غرب البرتغال و من المتوقع ان تصل اليوم الخميس جنوب البرتغال ثم تتقدم نحو جنوب اسبانيا لتتجه بعد ذلك نحو الشمال الشرقي...
قال مركز الاعاصير بفلوريدا ان هذه العاصفة قد تتحول الى عاصفة مدارية او اعصار من الدرجة الاولى بنسبة 10% لأن الظروف الجوية متاحة لذلك.
ولكن وكالة الارصاد الجوية الاسبانية اوردت اليوم ان تحول العاصفة لعاصفة مدارية او اعصار صغير تقريبا غير ممكنة ولكنها ليست مستحيلة بسبب الظروف الجوية الراهنة.
فيما يخص بلدنا اذا لم تغير العاصفة مسارها جنوبا فمن المتوقع ان لا يكون لها تاثير كبير على الاجواء ما عدا بعض العواصف الرعدية العابرة.
العاصفة ستضرب بشكل مباشر جنوب البرتغال و اسبانيا لذلك ليس هناك ما يدعو للقلق في المغرب.
ولكن كما قلت..العواصف الرعدية لا يمكن التنبوء بقوتها لذلك من المهم اخد الحيطة و الحذر خصوصا في الاودية بالمناطق الجبلية.
جدير بالذكر ان معظم المناطق الشمالية ستعرف هبوب رياح متوسطة الى قوية من غد الجمعة الى مساء يوم السبت.
والله أعلى و أعلم.
إنما اذا اراد شيئا انما يقول له كن فيكون.
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32
4 - النشرة العجيبة الخميس 17 شتنبر 2020 - 14:53
النشرة الجوية الفضفضة التي تقول كل شيء بدون اي معنى من قبيل شرق غرب معتدلة إلى قوية إلى الخ.
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5
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