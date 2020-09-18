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مخطط يروم تخفيف تلويث عين الشق في البيضاء

مخطط يروم تخفيف تلويث عين الشق في البيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 08:20

أطلقت سلطات مدينة الدار البيضاء مخططا لتطوير وتأهيل أسواق منطقة عين الشق، بهدف محاصرة تلوث المحيط البيئي الذي تتسبب فيه أنشطة بيع الأسماك والدواجن.

وقال عبد المالك الكحيلي، رئيس مقاطعة عين الشق، إن مخطط التطوير والتأهيل يشمل أسواق الخليل وياسمين وشريفة والحداوية وسيدي معروف.

وأوضح الكحيلي، الذي يشغل أيضا منصب نائب عمدة الدار البيضاء، أنه قد رُصدت ميزانيات مستقلة لكل سوق، من أجل إنجاز عمليات الإصلاح والتأهيل، وتمكين تجار الأسماك والدواجن من حاويات مزودة بجهاز التتبع الرقمي، من أجل محاصرة عمليات الرمي العشوائي النفايات المترتبة على نشاطهم.

وأضاف نائب رئيس جماعة الدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إن الميزانية التي خصصت لإصلاح سوق الخليل بلغت 3.5 ملايين درهم، وبمجرد الانتهاء منها تم وسط هذا الأسبوع تزويد تجار الأنشطة التجارية الملوثة بحاويات لجمع نفاياتهم، حيث يبلغ عددها الإجمالي 144 حاوية".

وقال المتحدث ذاته إن "هذه العملية ستشمل كافة أسواق المنطقة، التي تشكل نقاطا تجارية حيوية؛ لكنها تشكل في نفس الوقت مصدرا لتلوث المناطق السكنية المحيطة بها، وهو ما استدعى التسريع بتفعيل هذا المخطط".

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