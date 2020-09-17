"كوفيد-19" يغلق عيادتين خاصتين بمدينة ميدلت

هسبريس من ميدلت

تقرر إغلاق عيادتين طبيتين خاصتين بمدينة ميدلت، وإخضاع جميع العاملين فيهما للتحاليل المخبرية للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد أو خلوهم من الفيروس، وفق إفادة مصدر طبي مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة بميدلت.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن القرار اتخذ بعد إصابة طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين بمرض "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن السلطات المختصة وفور توصلها بنتيجة التحاليل الخاصة بالطبيبين أحصت لائحة المرضى الوافدين على العيادتين في الأيام الأخيرة، من أجل إخضاعهم للتحاليل.

وذكر المصدر نفسه أن السلطات المختصة قامت، بموازاة مع قرار الإغلاق، بتعقيم العيادتين الخاصتين، مشيرا إلى أنهما ستفتحان أبوابهما فور تماثل الطبيبين المصابين للشفاء التام من الفيروس.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاستباقية التي تتخذها اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ميدلت، من أجل محاصرة الوباء وتفادي انتشاره بشكل خطير ومخيف.