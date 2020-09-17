24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشال جثة ثالثة من ورش عمارة منهارة بمراكش (5.00)

  2. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. ‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي (5.00)

  5. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "كوفيد-19" يغلق عيادتين خاصتين بمدينة ميدلت

"كوفيد-19" يغلق عيادتين خاصتين بمدينة ميدلت

"كوفيد-19" يغلق عيادتين خاصتين بمدينة ميدلت
هسبريس من ميدلت
الخميس 17 شتنبر 2020 - 22:50

تقرر إغلاق عيادتين طبيتين خاصتين بمدينة ميدلت، وإخضاع جميع العاملين فيهما للتحاليل المخبرية للكشف عن مدى إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد أو خلوهم من الفيروس، وفق إفادة مصدر طبي مسؤول بالمندوبية الإقليمية للصحة بميدلت.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن القرار اتخذ بعد إصابة طبيبين يعملان في عيادتين خاصتين بمرض "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن السلطات المختصة وفور توصلها بنتيجة التحاليل الخاصة بالطبيبين أحصت لائحة المرضى الوافدين على العيادتين في الأيام الأخيرة، من أجل إخضاعهم للتحاليل.

وذكر المصدر نفسه أن السلطات المختصة قامت، بموازاة مع قرار الإغلاق، بتعقيم العيادتين الخاصتين، مشيرا إلى أنهما ستفتحان أبوابهما فور تماثل الطبيبين المصابين للشفاء التام من الفيروس.

ويأتي هذا القرار في إطار التدابير الوقائية والإجراءات الاستباقية التي تتخذها اللجنة الإقليمية لليقظة الصحية بإقليم ميدلت، من أجل محاصرة الوباء وتفادي انتشاره بشكل خطير ومخيف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.