24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. انتشال جثة ثالثة من ورش عمارة منهارة بمراكش (5.00)

  2. ترميم قصبة الوداية (5.00)

  3. أكاديمية المملكة و"فنّ الملحون" .. جهود تصون "ديوان المغاربة" (5.00)

  4. ‪المغربي سامي فرج يربك حسابات سوشو الفرنسي (5.00)

  5. حجز 920 كلغ من "الشيرا" بميناء طنجة المتوسط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الخميس 17 شتنبر 2020 - 22:20

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أقاليم جهة درعة تافيلالت، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 5501، وذلك بعد رصد 204 إصابات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجل إقليم الرشيدية وحده 93 حالة، تلاه إقليم ميدلت بـ68 حالة، وإقليم تنغير بـ35 حالة، فيما سجل إقليما ورزازات وزاكورة 4 حالات لكل واحد منهما.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 3819 حالة، بعد التأكد من شفاء 200 ومريضين من الفيروس التاجي في جميع أقاليم الجهة؛ 78 بالرشيدية، و63 بإقليم ميدلت، و46 بإقليم زاكورة، و14 بإقليم ورزازات، وواحد بإقليم تنغير.

وفي الفترة ذاتها، سجلت الجهة وفاة 4 أشخاص بسبب "كوفيد-19"؛ ثلاثة أشخاص بإقليم الرشيدية وواحد بإقليم تنغير، لتصبح حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء 130 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة قيد العلاج 1551 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.