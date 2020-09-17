تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

محمد ايت حساين من تنغير

ارتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد في أقاليم جهة درعة تافيلالت، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 5501، وذلك بعد رصد 204 إصابات جديدة في الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب معطيات المديرية الجهوية لوزارة الصحة، فقد سجل إقليم الرشيدية وحده 93 حالة، تلاه إقليم ميدلت بـ68 حالة، وإقليم تنغير بـ35 حالة، فيما سجل إقليما ورزازات وزاكورة 4 حالات لكل واحد منهما.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 3819 حالة، بعد التأكد من شفاء 200 ومريضين من الفيروس التاجي في جميع أقاليم الجهة؛ 78 بالرشيدية، و63 بإقليم ميدلت، و46 بإقليم زاكورة، و14 بإقليم ورزازات، وواحد بإقليم تنغير.

وفي الفترة ذاتها، سجلت الجهة وفاة 4 أشخاص بسبب "كوفيد-19"؛ ثلاثة أشخاص بإقليم الرشيدية وواحد بإقليم تنغير، لتصبح حصيلة الوفيات منذ بداية انتشار الوباء 130 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة قيد العلاج 1551 حالة.