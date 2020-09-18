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كُتّاب وآراء
الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله
توفي رئيس جامعة عبد المالك السعدي محمد الرامي، اليوم الجمعة، وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة بين فيروس "كورونا" ومرض آخر مزمن يعاني منه منذ مدة طويلة.
وكان رئيس جامعة عبد المالك السعدي نقل على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، بعد تدهور وضعه الصحي خلال الأيام القليلة الماضية.
ولم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الجامعة الراحل، في تصريحات لهسبريس، أن يكون سبب وفاته إصابته بفيروس "كورونا"، خصوصا أنه تنقل كثيرا خلال الأيام الماضية بين مدن الجهة للوقوف على سير الامتحانات الجامعية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
وإنا لله وإنا إليه راجعون
انا لله و انا اليه راجعون
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله الرفيق والصديق والاخ والزميل سدي محمد الرامي. وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم لجميع أفراد اسرته الموقرة وجميع الزملاء بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية، راجين من العلي القدير أن يلهم اهله ويلهمنا معهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويتبت منطقه عند السآل ويلحقه بنبينا عليه السلام
انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه