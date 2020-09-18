الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي رئيس جامعة عبد المالك السعدي محمد الرامي، اليوم الجمعة، وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة بين فيروس "كورونا" ومرض آخر مزمن يعاني منه منذ مدة طويلة.

وكان رئيس جامعة عبد المالك السعدي نقل على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، بعد تدهور وضعه الصحي خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الجامعة الراحل، في تصريحات لهسبريس، أن يكون سبب وفاته إصابته بفيروس "كورونا"، خصوصا أنه تنقل كثيرا خلال الأيام الماضية بين مدن الجهة للوقوف على سير الامتحانات الجامعية.