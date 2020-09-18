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الرئيسية | جهات | الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله

الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله

الرامي رئيس جامعة عبد المالك السعدي في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 11:35

توفي رئيس جامعة عبد المالك السعدي محمد الرامي، اليوم الجمعة، وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة بين فيروس "كورونا" ومرض آخر مزمن يعاني منه منذ مدة طويلة.

وكان رئيس جامعة عبد المالك السعدي نقل على وجه السرعة إلى المستشفى العسكري في العاصمة الرباط، بعد تدهور وضعه الصحي خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تستبعد مصادر مقربة من رئيس الجامعة الراحل، في تصريحات لهسبريس، أن يكون سبب وفاته إصابته بفيروس "كورونا"، خصوصا أنه تنقل كثيرا خلال الأيام الماضية بين مدن الجهة للوقوف على سير الامتحانات الجامعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 11:47
الله يرحمه ويرزق اهله الصبر والسلوان كورونا لن تغادرنا إلا وتترك جراحا لن تندمل بفقداننا اعز احبابنا اللهم ارحم الكل وارفع عنا هذا الوباء
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2 - immad الجمعة 18 شتنبر 2020 - 11:55
تحية احترام وتقدير لجريدة هيسبريس الصادقة ....والتي لم تجزم بان سبب الوفاة هو كورونا ...وانما هناك شك وتضارب في الانباء والاسباب ....رحم الله الفقيد واسكنه فسيح الجنان.
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3 - Ahmed الجمعة 18 شتنبر 2020 - 11:56
انا لله وانا اليه راجعون، الله ارحمو او اصبر ذويه.
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4 - abou marwa الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:00
تغمد الله الفقيد برحمته واسكنه فسيح جناته والهم ذويه الصبر والسلوان
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ...
وإنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - M.ESSETTE الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:03
رحمه الله و اسكنه فسيح جناته.
انا لله و انا اليه راجعون
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6 - سميرة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:08
إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحمه وتجاوز عنه واغفر له وأدخله الجنة وارزق أهله الصبر والسلوان.
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7 - salym الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:14
تعددت الاسباب والموت واحد اللهم اغفر وارحم وتكرم وتجاوز عما تعلم لجميع موتى المسلمين اوانا لله وانا اليه راجعون تغمضه الله بواسع رحمته وزق اهله وذريه ومقربيه ورفاقه في الدرب الصبر والسلوان ومادام ترك علما نافعا ينافع به فكأنه لم يمت ولاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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8 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:14
الموت واحدة والأسباب متعددة، رحمه الله في يوم الجمعة .
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9 - مصطفى الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:15
اإن لله وإن إليه راجعون، البقاء لله اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، و أتمنى الصبر والسلوان لعائلة الفقيد، اللهم إرحم من علمنا.
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10 - Karim الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:17
رحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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11 - علوي عبد الاله (FSDM) الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:19
لا نملك إلا أن نقول : ( إنا لله و إنا اليه راجعون ، و حسبنا الله و نعم الوكيل ، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا.

‎بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة المشمول برحمة الله الرفيق والصديق والاخ والزميل سدي محمد الرامي. وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم لجميع أفراد اسرته الموقرة وجميع الزملاء بأصدق عبارات التعازي والمواساة القلبية، راجين من العلي القدير أن يلهم اهله ويلهمنا معهم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل ويشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان ويتبت منطقه عند السآل ويلحقه بنبينا عليه السلام
‎ انه سبحانه و تعالى ولي ذلك و القادر عليه .

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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12 - chavez الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:25
ولمادا التساءل عن سبب الوفاة بما ان هدا يدخل في اطار الحياة الخاصة لعاءلة المتوفى وحتى للمتوفى
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13 - Ex student الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:27
Indeed we belong to Allah and indeed to Him we will return .few days ago ex doyen Faris hamza has passed away today Prof rami tomorrow we don’t know who will be the next on the list , in short the lesson which We can take from death that the life is very short so is better to do good to anyone and especiffecally to the student Who have been suffering at moroccan universities from some bad prof ,moreover we don’t have to be too anxious about anything as we know that we are leaving Its sooner or later without taking anything with us neither money nor power.thanks hespress.
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14 - مراكشيه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:27
اللهم تغمده برحمتك الواسعه واسكنه واسع جنانك يالله شهيد الواحب للاطمءنان على كيفيه تامين مرور الامتحانات الجامعيه رحمك الله
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15 - mid mdo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:31
رحم الله الفقيد وتغمده بواسع رحمته وإن لله وإن إليه راجعون تتعدد الأسباب والموت واحد. لكل أجل كتاب.
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16 - marocain الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:33
Allah yarham oustad Rami, il était très actif et très modeste...
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17 - لا اله الا الله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:34
رحمه الله كان نعم الرئيس. إنا لله وإنا إليه راجعون
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18 - بوعزة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:48
انا لله وانا اليه راجعون .
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ،والهم دويه الصبر والسلوان .
اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان غير دالك فتجاوز عنه
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19 - Ammar الجمعة 18 شتنبر 2020 - 12:55
رحم الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون.
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