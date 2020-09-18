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كُتّاب وآراء
حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا في العيون
كشفت مصادر طبية بمدينة العيون، اليوم الجمعة، تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإقليم، جلها بمدينة المرسى، وحالة وفاة واحدة.
وقالت المصادر التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية إن من بين الحالات المسجلة صباح اليوم، موظفة بإدارة السجون بالعيون، فيما سجلت المصالح الطبية عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين بإحدى الوحدات الصناعية الخاصة بتصبير السمك بمدينة المرسى التابعة لجهة العيون الساقية الحمراء.
المصادر ذاتها أكدت أن المصابين الجدد سيخضعون للعلاج وفق البروتكول الصحي المعتمد من طرف وزارة الصحة بأحد الوحدات الفندقية بجماعة فم الواد الساحلية.
وكانت ولاية جهة العيون الساقية الحمراء قد وجهت، بحر هذا الأسبوع، نداءً إلى سكان الأقاليم التابعة للجهة، بعد تطور حالتها الوبائية وتحول بؤر فيروس كورونا المستجد بها من الصناعية إلى العائلية، من أجل الالتزام بقواعد الوقاية من الفيروس.
وأكدت الجهة في بلاغ لها، توصلت به جريدة هسبريس، أن "جل الإصابات بفيروس كورونا الفتاك هي نتاج للاختلاط العائلي"، مشيرة إلى أن "المشهد اليوم يبدو قاسيا بالجهة، بسبب ارتفاع عدد الوفيات في صفوف المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة والذين سقطوا ضحية العدوى بالفيروس المستجد".
وختمت السلطات المحلية نداءها بالتأكيد على أن "خطورة الأزمة التي نعيشها اليوم تستدعي منا جميعا اعتبار مقاومة الوباء أولوية قصوى ومسؤولية جماعية وفردية للحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم الصحية، خصوصا المسنين منهم والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة".
يذكر أن الحالة الوبائية بجهة العيون الساقية الحمراء باتت مقلقة بعد تسجيل 1329 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا المستجد"، و13 حالة وفاة، جلها بمدينة العيون.