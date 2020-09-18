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كُتّاب وآراء
"لجنة اليقظة" تغلق سوق السمك بميناء الصويرة
أغلقت لجنة اليقظة بإقليم الصويرة، الجمعة، سوق السمك للبيع بالجملة بميناء مدينة الصويرة، بعد تفشي فيروس كورونا بهذا المرفق العام إثر إصابة بعض المهنيين.
وبناء على قرار لعامل إقليم الصويرة عادل المالكي، ورئيس لجنة اليقظة، تم زوال اليوم نفسه ربط القوارب والمراكب، وتوقيف الأنشطة البحرية 14 يوما كإجراء احترازي للحد من انتشار وباء"كوفيد-19".
وسجلت المندوبية الإقليمية للصحة بالصويرة، صباح الجمعة، 7 حالات جديدة مؤكدة رفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين بوباء "كوفيد-19" إلى 346 حالة.
ووفق نشرة المندوبية، فمن بين هذه الحالات الجديدة عاملان بسوق السمك بالميناء، وبذلك تصل الحالات النشطة بالمدينة إلى 63 حالة، أما حالات الشفاء فبلغت 9، منها حالتان تتابعان العلاج بوحدة العزل بالمركز الاستشفائي للصويرة.