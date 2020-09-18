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الرئيسية | جهات | كورونا" يغلق إعداديتين ومدرسةً ابتدائية بالنّاظور

كورونا" يغلق إعداديتين ومدرسةً ابتدائية بالنّاظور

كورونا" يغلق إعداديتين ومدرسةً ابتدائية بالنّاظور
عبد الكريم هرواش من الناظور
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:18

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، ابتداءً من الجمعة، إغلاق 3 مؤسسات تعليمية بعدما سجلت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

وحسب بلاغ صادر عن المديرية، فإن القرار الذي شمل إغلاق الثانوية الإعدادية تاويمة والثانوية الإعدادية محمد الزرقطوني بجعدار والمدرسة الابتدائية أولاد بوطيب 1، تم اتخاذه بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.

وجاء القرار حسب البلاغ ذاته، "في إطار مواكبة الدخول المدرسي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية بمديرية النّاظور، وتنفيذا للمذكرات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".

وسيتم الاعتماد، مؤقّتا، على صيغة "التّعليم عن بعد" لمواكبة الدّراسة في المؤسسات التعليمية ذاتها إلى حين صدور بلاغ جديد يعلن عن تاريخ العودة إلى نمط التعليم الحضوري، فيما ستظل المؤسسات التعليمية مفتوحة يوميا من أجل إنجاز حصص التعليم عن بعد.

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1 - الديكتاتوري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:55
الدخول المدرسي تم تحث ضغط اللوبيات بعد ان يشتري الاباء كل اللوازم الدراسية سيتم خلق بؤر مدرسية وبعدها الدعوة والتفنن في اصدار القوانين الديكتاتورية لقمع الشعب المقموع والذي لن يحرك ساكنا لعبة الكورونا اصبحت مفضوحة
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2 - عبدالسلام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:58
اجراءات كلها تضخيم وتهويل ولجنة يقظة زايدة فيه بزاف بزاف بزاف...من المفروض حجر المصاب والمرافقين معه اسبوع مع استمرار الدراسة بالمؤسسة.كالوا زمان(اهبيلة وكالوا ليها شطحى)
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