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كُتّاب وآراء
كورونا" يغلق إعداديتين ومدرسةً ابتدائية بالنّاظور
قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، ابتداءً من الجمعة، إغلاق 3 مؤسسات تعليمية بعدما سجلت بها حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.
وحسب بلاغ صادر عن المديرية، فإن القرار الذي شمل إغلاق الثانوية الإعدادية تاويمة والثانوية الإعدادية محمد الزرقطوني بجعدار والمدرسة الابتدائية أولاد بوطيب 1، تم اتخاذه بتنسيق مع السلطات الترابية والمصالح الصحية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق.
وجاء القرار حسب البلاغ ذاته، "في إطار مواكبة الدخول المدرسي الحالي بمختلف المؤسسات التعليمية بمديرية النّاظور، وتنفيذا للمذكرات الوزارية الصادرة في شأن تنظيم الموسم الدراسي في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد".
وسيتم الاعتماد، مؤقّتا، على صيغة "التّعليم عن بعد" لمواكبة الدّراسة في المؤسسات التعليمية ذاتها إلى حين صدور بلاغ جديد يعلن عن تاريخ العودة إلى نمط التعليم الحضوري، فيما ستظل المؤسسات التعليمية مفتوحة يوميا من أجل إنجاز حصص التعليم عن بعد.