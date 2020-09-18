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الرئيسية | جهات | الحكومة تمدد التدابير الوقائية المشددة ضد كورونا بالدار البيضاء

الحكومة تمدد التدابير الوقائية المشددة ضد كورونا بالدار البيضاء

الحكومة تمدد التدابير الوقائية المشددة ضد كورونا بالدار البيضاء
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:38

قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها بخصوص مدينة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الجاري، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.

هذا القرار، وفق بلاغ للحكومة، يأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء،

ويضيف المصدر ذاته بأن قرار التمديد جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.

وتهيب الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.

وشمل القرار الحكومي، ابتداء من السابع من شتنبر الفائت، إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.

كما تم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.

وتقرر حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - مغربية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:49
ياربي اتفرج علينا ياربي وعلى جميع امة محمد والعالم بأسره يارب العالمين خاص كل حي يكونوا فيه متطوعين من أبناء الحي للمساعدة في المراقبة وكدلك تكون منافسة لين الأحياء أي حي تقبل فيه كورونا وكدلك منافسة بين المدن لكي نتحدى هدا المرض اللعين
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24
2 - tarsaf الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:54
التشديد؟ أين هو التشديد ؟ أنا لا أراه
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91
3 - Sabrina الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:56
المشكل راه فالهواء اعيباد الله .المدن الصناعية خاصكم اتحبسوا فيها وساىل النقل باش يصفا الجو.
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8
4 - عقا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:56
مشددة غير فالمخيلة ديال المسؤولين كنظن.
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63
5 - وًماذا عن مدينة فاس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:57
و ماذا عن مدينة فاس و جهة فاس مكناس الحالات المرضية في تراجع و النشاط الاقتصادي في تقهقر و حال التجار و الحرفيين في جميع المجالات لا يبشر بخير المرجو من المسؤولين مراجعة التدابير المعمول بها حاليا
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21
6 - Saad الجمعة 18 شتنبر 2020 - 17:59
تناقض كبير أصبحنا نعيشه جراء كورونا.أصوات عدة في جميع الدول تنادي بالتخلي عن سياسة الحجر الصحي والإغلاق الجزئي أو الكلي للمدن و عدم وضع الكمامة في الشارع والحكومات تتعنت وتمضي في سياستها بدون اكتراث. ففي المغرب مثلا مدن كطنجة لا خطر فيها الآن ولكن سياسة الإغلاق ما زالت سارية المفعول. ما جدوى هذا وهل حقا هذه السياسة في صالح المواطن؟ سؤال لم نجد له جواب. أصبحنا عبيد لفيروس لم تحسم في شأنه اللجان العلمية والطبية.
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32
7 - med الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:01
لا ندري لماذا هذا القرار
من خلال هاته القرارات التي تقوم باصدارها حكومتنا الرشيدة نستنتج ما يلي :
فيروس كورونا لا ينتشر الا ليلا
بؤر فيروس كرونا هي المساجد، المحلات التجارية الصغرى و المتوسطة
كرونا تنتشر بين التلاميذ بعد آداء الواجب الشهري من طرف الآباء
الدعم المالي للعائلات التي فقدت مصدر قوتها اليومي بسبب الجائحة يساهم في تفشي فيروس كورونا
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69
8 - بيضاوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:03
لعله خير إن شاء الله.
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. الكل في حيرة من أمره.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .بإذن الله ما هي إلا أياما معدودات وسنخرج منها سالمين .لابد من النظافة والتعقيم و التباعد. ونحمد الله ونشكره في كل الأحوال هو قادر بعباده. ونعم بالله.
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13
9 - مواطن كزوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:05
على من تضحكون يا هذا و عن اي تدابير لا نسمع بها الا على الورق اما الواقع فالكل يعلم به.
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14
10 - رياض الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:06
اي تقيد واي التزام،هذا في فقط في القرارات ،الناس تتسركل بكل حرية صباح مساء دون رادع ،سلطة الردع غائبة ،على من تخبرون.
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5
11 - Mohamed Yassine الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:06
للأسف لم أر أو ألحظ أي منع بتاتا على بوابات كازا و منافذها. الكل داخل خارج و لا أحد يكثرت. أغلب المواطنين و الموظفين لا يضعون الكمامات.التباعد الاجتماعي حلم بعيد المنال هههه. فقط منعتم أبنائنا من الدراسة حضوريا زعما خممتو فيهم!!!؟لقد ضيعتم حقهم في التعلم. أنا بامكاني اقتناء لوحات رقمية لأطفالي و لكن من سيراقبهم في غيابنا عنهم للعمل. أفكر جديا في الهجرة لوطن يحترم كينونتنا كبشر لا كآليات عمل.
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14
12 - مغربي ووطني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:07
اسم إغلاق جميع المنافيد الناس يتنقلون الى الدار البيضاء ويخرجون منها بدون رخص ما تفسير ذلك
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4
13 - مريم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:08
مدينة الدارالبيضاء لن تعرف حالات اصابة اقل بقرار اغلاق المنافذ.لانها تعرف دخول وخروج المواطنين بشكل عادي.الوضع يتطلب جدية صارمة في تطبيق هاكذا اجراءات من طرف الجهات المسؤولة وتظافر جميع الجهود بما فيها المواطن نفسه.
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4
14 - عبدو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:08
ماما فرنسا مازال ما عفاتش علينا، والله واخا ديرو عام آخر إلى قضيتو على شي حاجة، خليو الناس تخدم على رأسها خليو التلاميذ يرجعوا المدارس أيتها الحكومة المحكومة الله ياخذ فيكم الحق
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4
15 - نادية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:09
وماذا عن مراكش؟. لقدتعبنا من هذا الاغلاق. لم نستطع مغادرة المدينة منذ 20 مارس الماضي .متى ستفرج؟
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7
16 - hameza الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:13
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي هدا قرار الحكومة 14 إضافية اه اه واخة ولاكن هادوك الناس.....? معرفينش بأنه الدارالبيضاء بأنها تسدت أو بلا متسد راها خدمة مكيناش اعيباد الله رحمو الناس لي مخدمينش
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1
17 - اب تلميذ ثانية ثانوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:14
ماذا عن مواعيد الامتحان الجهوي بعمالة الدارالبيضاء.نرجو من المسؤولين الخروج ببلاغ توضيحي في اقرب الآجال حتى لا يختلط الامر عن تلاميذ السنة ثانية باكالوريا الذين لا يعلم بحالتهم النفسية الا آباءهم.
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8
18 - reda الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:15
و ماذا عن دراسة
اعتبار ان هد اغلاق لي باقي كيهم حتا المدارس
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6
19 - ayoub الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:18
كديرو حضر غير فليل
راه اصلا فليل كلشي كيدخل لدارو ينعس
يجب ان يطبق بنهار
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1
20 - ناقد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:19
تمديد إغلاق آخر لن يسمن و لن يغني من جوع ، واش مازال تاتضنو ان الفيروس اينقص ايلا سديتي ؟؟
مافهمتش انا هاد المنطق ... وا حل كلشي ، و شدد الحراسة فالشارع العام و سهر على احترام الاجراءات الوقائية من كمامات ، تعقيم ، تباعد اجتماعي ...
من غير هادشي ، را انبقاو ندورو ف حلقة مغلقة دون نتيجة تذكر !
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3
21 - Etudiant الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:21
Nous devons apprendre des erreurs, ce n'est que le début de la propagation des épidémies et des maladies, et à cause de nous en tant qu'habitant d'abord, la deuxième chose, ce n'est qu'une leçon du Créateur qu'il peut tout transformer en une fraction de seconde
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-2
22 - صالح يوسف الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:25
المغرب بكل اطيافه يعاني انفصام الشخصية قول بلا فعل وفعل بلا منطق انا اتنقل من والى الدار البيضاء ولا احد عكر علي مزاجي فين غادي ايلا بغيتو تعرفو الحقيقة زورو محطة القطار وسماسرة اولاد زيان كورتية كيسمسرو في الكيران والمواطنين
نعيب حكومتنا والعيب فيها وفينا اين التنفيد في القرارات
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2
23 - Younes الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:45
ربما الحكومة تتكلم عن منزل أبيض اللون تم تشديد المراقبة عليه...المدينة تعيش حالة عادية كما لو أن كورونا غير موجودة, الناس تتجول بكل حرية, الحافلات ممتلئة, أيضاً المقاهي, إزدحام في الطرقات...عن أي تمديد يتكلمون, يبدو أن الحكومة تعيش في كوكب أخر 
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0
24 - سوق في حي النهضة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:47
كنتمنى تزورو سوق حي النهضة لقيت ناس مقدين وخارجين بلا كمامات...
أما الباعة فحدث ولا حرج
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0
25 - حسن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:50
السلام عليكم ورحمة الله، بحكم عملي أتحرك في جميع أركان الدار البيضاء ، ولا أرى أي مظهر للحجر ، وخاصة الأحياء الشعبية . الحياة طبيعية في النهار والتنقل بين الأحياء عادي فمن اللازم الجدية والصرامة . أما إذا بقينا على هذا الحال فإننا نسير الى الأسوء .
لمزيد من الجدية والله يحفظ مغربنا الحبيب .
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26 - الأساتذة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:52
معظم الأساتذة أصبحوا يشتكون من استمرارية حالة الطوارئ التي تفرض عليهم إجراءات التعليم عن بعد المتعبة و المضنية المستمرة طيلة اليوم و المكلفة في غياب تام لتجهيزات الأقسام الإفتراضية و عدم تزويد المؤسسات التعليمية بأي نوع من الربط بالأنترنيت
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27 - البيضاوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:53
الناس كاتبقا تسيح في الشوارع و الازقة حتى منتصف الليل و بعض المحلات تبقى مفتوحة "خفية" كذلك و تشهد تجمعات و ازدحامات تؤجج الوباء هناك الكثير من الاجراءات يجب اتخاذها كمنع التنقل بين العمالات و محاصرة التي تشهد بؤرا اكثر و الأهم من كل هذا هو التطبيق
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28 - salomi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:54
لازم مراقبة الازقة والدروب ليلا ونهارا. راه كتبقا فيها التجمعات حتى الفجر بدون كمامة ولا تباعد. حتى مالين المحلات ما دايرين الاحتياط. اللهم الطف بنا وارحمنا
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29 - عادل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 18:54
يجب تطويق احياء الشعبية بالبيضاء المكتضة بالسكان وتجمعات المنحرفين الميكروب اصلا بالازقة ومحاربة المنحرفين لمحاربة التخدير والتجمع والعربدة والشغب والدراجات النارية المزعجة للمشرملين وتطبيق الامن بصرامة بدوريات الامن والجيش للحد من العدوى والفوضى.
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