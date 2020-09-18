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كُتّاب وآراء
الحكومة تمدد التدابير الوقائية المشددة ضد كورونا بالدار البيضاء
قررت الحكومة تمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها بخصوص مدينة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الجاري، لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين المقبل.
هذا القرار، وفق بلاغ للحكومة، يأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع بعمالة الدار البيضاء،
ويضيف المصدر ذاته بأن قرار التمديد جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد 19.
وتهيب الحكومة بالمواطنات والمواطنين التقيد الصارم بتوجيهات السلطات العمومية والالتزام بالاحتياطات الوقائية والاحترازية الضرورية من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية.
وشمل القرار الحكومي، ابتداء من السابع من شتنبر الفائت، إغلاق جميع منافذ عمالة الدار البيضاء، وإخضاع التنقل من وإليها لرخصة استثنائية للتنقل مسلمة من طرف السلطات المحلية وإغلاق جميع المؤسسات التعليمية، من ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعي، واعتماد صيغة التعليم عن بعد.
كما تم إغلاق أسواق القرب على الساعة الثالثة زوالا، وإغلاق المقاهي والمحلات التجارية على الساعة الثامنة مساء، والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا.
وتقرر حظر التنقل الليلي بجميع أرجاء تراب العمالة، من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، مع السماح بالتنقل للأطر الصحية والأمنية، والعاملين بالقطاعات الحيوية والحساسة، وقطاع نقل السلع والبضائع، شريطة توفرهم على ما يثبت عملهم الليلي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
من خلال هاته القرارات التي تقوم باصدارها حكومتنا الرشيدة نستنتج ما يلي :
فيروس كورونا لا ينتشر الا ليلا
بؤر فيروس كرونا هي المساجد، المحلات التجارية الصغرى و المتوسطة
كرونا تنتشر بين التلاميذ بعد آداء الواجب الشهري من طرف الآباء
الدعم المالي للعائلات التي فقدت مصدر قوتها اليومي بسبب الجائحة يساهم في تفشي فيروس كورونا
عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم.
اللهم ارفع عنا هذا الوباء. الكل في حيرة من أمره.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه .بإذن الله ما هي إلا أياما معدودات وسنخرج منها سالمين .لابد من النظافة والتعقيم و التباعد. ونحمد الله ونشكره في كل الأحوال هو قادر بعباده. ونعم بالله.
اعتبار ان هد اغلاق لي باقي كيهم حتا المدارس
راه اصلا فليل كلشي كيدخل لدارو ينعس
يجب ان يطبق بنهار
مافهمتش انا هاد المنطق ... وا حل كلشي ، و شدد الحراسة فالشارع العام و سهر على احترام الاجراءات الوقائية من كمامات ، تعقيم ، تباعد اجتماعي ...
من غير هادشي ، را انبقاو ندورو ف حلقة مغلقة دون نتيجة تذكر !
نعيب حكومتنا والعيب فيها وفينا اين التنفيد في القرارات
أما الباعة فحدث ولا حرج
لمزيد من الجدية والله يحفظ مغربنا الحبيب .