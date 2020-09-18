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جهة سوس ماسة تسجل 4 وفيات بالفيروس

جهة سوس ماسة تسجل 4 وفيات بالفيروس
رشيد بيجيكن من أكادير
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 19:35

سجلت جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 3697 حالة منذ بداية الجائحة.

وتصدرت عمالة أكادير إدوتنان ترتيب الإصابات الجديدة بـ 70 حالة، تلتها عمالة إنزكان آيت ملول بـ68 حالة، واشتوكة آيت باها بـ23 حالة، وتارودانت بخمس حالات، وطاطا بثلاث حالات.

وشهد اليوم ذاته تسجيل أربع حالات وفاة، اثنتان في عمالة أكادير إداوتنان وحالة وفاة واحدة بكل من إنزكان آيت ملول وتارودانت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة جراء "كوفيد-19" إلى 40 حالة منذ ظهور الوباء.

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