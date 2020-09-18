24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:43
|07:09
|13:27
|16:51
|19:34
|20:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- قرارات حكومية
- "كورونا مستشارين" يثير مخاوف موظفين ببرشيد
- المخدرات تورط خمسة أشخاص بمدينة آيت ملول
- رئيس ودادية ترميكت يوضح بشأن بيع بقع أرضية
- تقرير: تردي التعليم والصحة يهدر نصف القدرات الإنتاجية للمغاربة
موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)
دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)
قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية (5.00)
هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية (5.00)
آيت الطالب يميط اللثام عن أسرار "صفقات كورونا" بوزارة الصحة (4.33)
- هيئات حقوقية ترفض وجود عقوبة الإعدام وتنتقد تعابير الثأر والانتقام - (315)
- حركة "فتح" الفلسطينية تستفز المغاربة ببتر خريطة صحراء المملكة - (212)
- بعد إيطاليا وإسبانيا .. البرتغال تحتاج مغاربة للعمل في البناء والفلاحة - (81)
- المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (80)
- موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة سوس ماسة تسجل 4 وفيات بالفيروس
سجلت جهة سوس ماسة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات على صعيد الجهة إلى 3697 حالة منذ بداية الجائحة.
وتصدرت عمالة أكادير إدوتنان ترتيب الإصابات الجديدة بـ 70 حالة، تلتها عمالة إنزكان آيت ملول بـ68 حالة، واشتوكة آيت باها بـ23 حالة، وتارودانت بخمس حالات، وطاطا بثلاث حالات.
وشهد اليوم ذاته تسجيل أربع حالات وفاة، اثنتان في عمالة أكادير إداوتنان وحالة وفاة واحدة بكل من إنزكان آيت ملول وتارودانت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات بالجهة جراء "كوفيد-19" إلى 40 حالة منذ ظهور الوباء.