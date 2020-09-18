كورونا يقتل 41 شخصا .. وارتفاع مقلق للإصابات بسلا والقنيطرة

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 41 وفاة جديدة بفيروس "كورونا"، في مقابل تعافي 1760 شخصاً في الـ24 ساعة الماضية؛ فيما ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة إلى 264، منها 41 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومن أصل 2760 حالة "كورونا" بالمغرب، سجلت جهة الدار البيضاء سطات حصيلة ثقيلة جداً بـ 1101 حالة مؤكدة، منها 793 بالبيضاء، و77 بالمحمدية، و75 بسطات، و65 ببرشيد، و61 بالنواصر، و17 بالجديدة، و11 بمديونة، وحالة في كل من سيدي بنور وسيدي سليمان.

وارتفاع مقلق أيضا للإصابات الجديدة في جهة الرباط سلا القنيطرة التي سجلت 401 إصابة، منها 161 بسلا، و101 بالقنيطرة، و55 بالرباط، و36 بالصخيرات تمارة، و33 بسيدي قاسم، و14 بالخميسات، وحالة بسيدي سليمان.

الجهة الثالثة من حيث أكبر الإصابات اليومية هي مراكش آسفي بـ 295 حالة، منها 184 بمراكش، و62 بقلعة السراغنة، و14 بالرحامنة، و13 بآسفي، و10 بالصويرة، و3 بالحوز، و2 بشيشاوة، فيما نالت جهة سوس ماسة 169 صابة، منها 70 بأكادير إداوتنان، و68 بإنزكان آيت ملول، و23 بشتوكة آيت بها، و5 بتارودانت، و3 بطاطا.

جهة درعة تافيلالت نالت 162 حالة جديدة، منها 69 بالرشيدية، و40 بتنغير، و31 بميدلت، و12 بورزازات، و10 بزاكورة، بينما سجلت 151 حالة في جهة بني ملال خنيفرة، منها 64 بخريبكة، و33 بالفقيه بنصالح، و24 ببني ملال، و20 بخنيفرة، و10 بأزيلال.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة فقد سجلت 116 حالة، منها 45 بتطوان، و28 بطنجة أصيلة، و17 بالمضيق الفنيدق، و13 بالحسيمة، و11 بالعرائش، وحالة في كل من شفشاون ووزان. وسجلت جهة الشرق 115 حالة، منها 65 بوجدة أنجاد، و14 بجرادة، و8 بتاوريرت، و7 في كل من بركان وجرسيف، و6 بالناظور، و4 في كل من فجيج والدريوش.

جهة فاس مكناس سجلت 109 حالات، منها 28 بفاس، و26 بتازة، و22 بمكناس، و20 بصفرو، و12 بتاونات، وحالة بإفران.

جهة العيون الساقية الحمراء شهدت ارتفاعا أيضا في الإصابات الجديدة بـ 70 حالة، كلها بالعيون. وجهة الداخلة وادي الذهب عرفت 62 حالة، كلها بوادي الذهب. وجهة كلميم واد نون سجلت 9 حالات، موزعة على كلميم بـ 5 حالات وطانطان بـ4 حالات.

وبخصوص توزيع الوفيات الـ41 على مدن المملكة، تواصل الدار البيضاء تسجيل أكبر عدد بـ 11 وفاة، ثم 7 وفيات بمراكش، و3 في تطوان، وحالتين في أكادير إداوتنان وقلعة سراغنة، وحالة وفاة في كل من القنيطرة والرباط والخميسات والرحامنة والصويرة وإنزكان آيت ملول وتارودانت والفقيه بنصالح وخنيفرة وطنجة-أصيلة والمضيق-الفنيدق ووجدة-أنجاد وتازة ومكناس وصفرو والعيون.