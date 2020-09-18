أكاديمية الدار البيضاء تمدّد اعتماد الدراسة عن بعد

هسبريس من الرباط

قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات إنه تقرر تمديد اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك، والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء، وهي الدار البيضاء أنفا، والفداء مرس السلطان، والحي الحسني، وعين الشق، والحي المحمدي عين السبع، وابن مسيك، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي، لمدة أسبوعين إضافيين.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ إخباري توصلت به هسبريس، أن "القرار المذكور ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا"، مضيفة أنه "بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيستمرون في التحصيل الدراسي حسب النمط المعتمد وفق اختيار الأسر (التعليم الحضوري أو عن بعد)، مع احترام البروتوكول الصحي وما يقتضيه من تدابير وقائية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تمديد اعتماد الدراسة عن بعد يأتي تبعا لبلاغ الحكومة الصادر يوم الجمعة، القاضي بتمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها بخصوص مدينة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الجاري لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وتفعيلا لتوصيات السلطات الولائية والصحية بخصوص تطور الحالة الوبائية بهذه العمالات.

وأهابت الأكاديمية بأطرها الإدارية والتربوية، والشركاء والمتدخلين في المنظومة الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة التعبئة والانخراط لإنجاح مختلف محطات الدخول المدرسي 2020-2021.