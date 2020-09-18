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أكاديمية الدار البيضاء تمدّد اعتماد الدراسة عن بعد

أكاديمية الدار البيضاء تمدّد اعتماد الدراسة عن بعد
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:10

قالت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء-سطات إنه تقرر تمديد اعتماد الدراسة عن بعد حصريا بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي بكل الأسلاك، والمؤسسات التابعة للبعثات الأجنبية، في مجموع عمالات مقاطعات الدار البيضاء، وهي الدار البيضاء أنفا، والفداء مرس السلطان، والحي الحسني، وعين الشق، والحي المحمدي عين السبع، وابن مسيك، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي، لمدة أسبوعين إضافيين.

وأوضحت الأكاديمية، في بلاغ إخباري توصلت به هسبريس، أن "القرار المذكور ينطبق كذلك على التلميذات والتلاميذ الذين ينتمون إلى أسر تضم أشخاصا مصابين بفيروس كورونا"، مضيفة أنه "بالنسبة للتلميذات والتلاميذ غير المعنيين بهذا القرار، والمنتمين إلى باقي المديريات الإقليمية التابعة للجهة، فسيستمرون في التحصيل الدراسي حسب النمط المعتمد وفق اختيار الأسر (التعليم الحضوري أو عن بعد)، مع احترام البروتوكول الصحي وما يقتضيه من تدابير وقائية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن قرار تمديد اعتماد الدراسة عن بعد يأتي تبعا لبلاغ الحكومة الصادر يوم الجمعة، القاضي بتمديد فترة العمل بالتدابير التي تم إقرارها بخصوص مدينة الدار البيضاء يوم 7 شتنبر الجاري لمدة 14 يوما إضافية، وذلك ابتداء من يوم الإثنين المقبل، وتفعيلا لتوصيات السلطات الولائية والصحية بخصوص تطور الحالة الوبائية بهذه العمالات.

وأهابت الأكاديمية بأطرها الإدارية والتربوية، والشركاء والمتدخلين في المنظومة الجهوية للتربية والتكوين، مواصلة التعبئة والانخراط لإنجاح مختلف محطات الدخول المدرسي 2020-2021.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:24
فلتستعد وزارة التعليم للمعركة القادمة بين أولياء التلاميذ والمدارس الحرة. فليس من باب العقل والعدل تسديد الرسم الشهري كاملا بالنسبة لتلك المدارس التي اختارت وارغمت الآباء تسجيل أبناءهم حضوريا..
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2 - تلميذ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:25
صحاب الجهوي اش غادي ايديرو ليهم .واش غادي تأجل ليهم. قرارات عشواىية بمعنى الكلمة كان عليهم ايدوزوه في وقتو
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3 - اسامة سييمو الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:28
صحاب مدارس البعثات فكازا كقراو حضوريا، بغينا نعرفو زعما علاش، حيت واليديهم بنيس وبرادة والتازي ومن مرتادي صالونات الدار البيضاء والرباط المخملية وحنا من مرتادي مقاهي 6 دراهم كونسوماسيون؟؟!!
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4 - كريم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:30
اذن يجب تعميم التعليم عن بعد حتى يكون هناك تكافؤ الفرص. ماشي شي اقري شي اكلس
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5 - البرنوصي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:35
هاد الساعة ما شفنا لا عن بعد ولا حضوري
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6 - الحقيقة المخفية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:54
الخبر الدي سيفرح الاساتدة راحة وراتب مضمون دراسة عن بعد تساوي عطلة ابنتي ترسل لها الاستادة تمارين مكتوبة في ورقة.. بالعربية.. تدرس معهم دقيقة في اليوم فاين هو التعليم عن بعد
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7 - Salwa الجمعة 18 شتنبر 2020 - 21:57
لا نريد التعليم عن بعد. لا اصحاب المدارس ولا الاساتذة ولا التلاميذ و لا الاباء. لا احد يريد التعليم عن بعد.
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8 - زيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:02
علاش الدراسة بدات بعدة مفهمنا والو
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9 - ولدي في التحضيري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:04
دابا بغيت نفهم كيفاش ولدي اللي في التحضيري باقي ما دخلش للمدرسة ما شرى الكتب ما شاف الاستاذ ما عندو كمبيوتر كيفاش غييقرا عن بعد؟
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