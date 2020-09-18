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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت

تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
محمد ايت حساين من تنغير
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:05

أعلنت المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، مساء الجمعة، أن وتيرة الشفاء من فيروس كورونا المستجد تواصل الارتفاع بالجهة؛ فقد بلغت 4115 حالة منذ بداية تفشي الفيروس.

وأبرزت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلتها اليومية حول الوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد بالجهة، أنه تم تسجيل 296 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتوزع حالات الشفاء، حسب معطيات المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، على إقليم ميدلت بـ122 حالة، وإقليم الرشيدية بـ84 حالة، وإقليم تنغير بـ40 حالة، وإقليم ورزازات بـ32 حالة، وإقليم زاكورة بـ18 حالة.

وبلغ عدد الحالات الإيجابية المسجلة خلال الفترة المذكورة في عموم الجهة 162 إصابة جديدة، سجلت منها 69 حالة بإقليم الرشيدية، و40 حالة بإقليم تنغير، و31 حالة بإقليم ميدلت، و12 حالة بإقليم ورزازات، و10 حالات بإقليم زاكورة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بعموم الجهة إلى 5663 حالة.

ووفق المعطيات نفسها، فقد بلغ عدد الحالات الموجودة قيد العلاج من "كوفد-19" بعموم الجهة إلى حدود السادسة من مساء الجمعة 1417 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بأقاليم الجهة.

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