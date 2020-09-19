"البطاقة المهنية" تغضب مرشدين سياحيين بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظمت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش، الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير المرسوم الوزاري المتعلق بالقانون 12/05، الذي يقضي بتجديد البطاقة المهنية كل 3 سنوات، خلافا لما ينص عليه الظهير الشريف المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي القاضي بحصول المرشد على اعتماد دائم مدى الحياة.

وخلال هذه الوقفة، رفعت لافتات عديدة كتب عليها "الدعم المشروط بحسب البطاقة شطط في استعمال السلطة مرفوض"، و"المرشدين المعتمدين بين مطرقة الإدارة وسندان الوباء"، و"شروط السحب استفزاز والدعم المشروط إهانة"، تنديدا بما وصفوه بـ"القرارات المجحفة للوزارة الوصية".

ومن بين هذه القرارات التي تعتزم وزارة السياحة تنزيلها، اشتراط الاستفادة من "الدعم الهزيل الذي خصص للمرشدين السياحيين بسحب البطاقة البيومترية المثيرة للجدل"، ما سيحول الاعتماد الدائم إلى مؤقت يهدد مستقبل مهنة الإرشاد السياحي.

وندد المحتجون بحجم الضرر الذي لحق بجسم الإرشاد السياحي جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وناشدوا الضمائر الحية الوقوف إلى جانب قضيتهم، وطالبوا الحكومة والوزارة الوصية بالتراجع عن هذه القرارات التي تهدد مكتسباتهم.