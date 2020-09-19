24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)

  2. دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)

  3. هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية‬ (5.00)

  4. منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬ (4.20)

  5. قرارات حكومية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "البطاقة المهنية" تغضب مرشدين سياحيين بمراكش

"البطاقة المهنية" تغضب مرشدين سياحيين بمراكش

"البطاقة المهنية" تغضب مرشدين سياحيين بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 19 شتنبر 2020 - 00:35

نظمت الجمعية الإقليمية للمرشدين السياحيين بمراكش، الجمعة، وقفة احتجاجية للمطالبة بتغيير المرسوم الوزاري المتعلق بالقانون 12/05، الذي يقضي بتجديد البطاقة المهنية كل 3 سنوات، خلافا لما ينص عليه الظهير الشريف المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي القاضي بحصول المرشد على اعتماد دائم مدى الحياة.

وخلال هذه الوقفة، رفعت لافتات عديدة كتب عليها "الدعم المشروط بحسب البطاقة شطط في استعمال السلطة مرفوض"، و"المرشدين المعتمدين بين مطرقة الإدارة وسندان الوباء"، و"شروط السحب استفزاز والدعم المشروط إهانة"، تنديدا بما وصفوه بـ"القرارات المجحفة للوزارة الوصية".

ومن بين هذه القرارات التي تعتزم وزارة السياحة تنزيلها، اشتراط الاستفادة من "الدعم الهزيل الذي خصص للمرشدين السياحيين بسحب البطاقة البيومترية المثيرة للجدل"، ما سيحول الاعتماد الدائم إلى مؤقت يهدد مستقبل مهنة الإرشاد السياحي.

وندد المحتجون بحجم الضرر الذي لحق بجسم الإرشاد السياحي جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، وناشدوا الضمائر الحية الوقوف إلى جانب قضيتهم، وطالبوا الحكومة والوزارة الوصية بالتراجع عن هذه القرارات التي تهدد مكتسباتهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.