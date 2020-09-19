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جهة الشرق تحصي 115 إصابة جديدة بـ"كورونا"

جهة الشرق تحصي 115 إصابة جديدة بـ"كورونا"
عبد الكريم هرواش من الناظور
السبت 19 شتنبر 2020 - 01:31

سجلت جهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية إلى 2120 منذ بداية انتشار الوباء.

وحسب ما أوردته المديرية الجهوية للصحة، فقد سجلت عمالة وجدة-أنجاد وحدها 65 حالة، وإقليم جرادة 14 حالة، فيما سجّل إقليما بركان وجرسيف 7 حالات في كلّ منهما، وسجل إقليم تاوريرت 8 حالات، وإقليم الناظور 6 حالات، وأخيرا إقليما فكيك والدريوش 4 حالات في كل منهما.

وارتفعت حصيلة المتعافين إلى 1435 حالة بعد التأكد من شفاء 33 مريضا من "كوفيد-19" في كل من وجدة-أنجاد والناظور وجرسيف وبركان.

وتوفيت حالة واحدة في عمالة وجدة-أنجاد بسبب الفيروس التاجي، لتصبح حصيلة الوفيات 44 حالة في جهة الشرق منذ بداية انتشار الوباء.

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