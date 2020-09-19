إصابات "كورونا" اليومية تتخطى 100 بجهة فاس

رشيد الكويرتي من فاس

أحصت جهة فاس مكناس، خلال الـ24 ساعة الماضية، 109 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، بعد أن ظلت بها الحصيلة اليومية للإصابات طيلة الخمسة أيام الماضية مستقرة في ما دون عتبة الـ100 إصابة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بالوباء بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الجائحة، إلى 10863 حالة.

وفي حصيلتها اليومية، التي أعلنتها عند الساعة السادسة من مساء الجمعة، أفادت المديرية الجهوية للصحة أن مدينة فاس سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس، برصدها 28 حالة، متبوعة بإقليم تازة بـ26 حالة، ثم مكناس بـ22 حالة.

وبينما سجل إقليم صفرو، إبان الفترة ذاتها، 20 إصابة إضافية وإفران حالة واحدة، تم رصد 12 حالة جديدة بإقليم تاونات، توجد ضمنها حالتان تخصان موظفين بمصلحتي تصحيح الإمضاء والحالة المدنية بجماعة تاونات، وقد تم على إثر ذلك إغلاق المرفقين انطلاقا من اليوم الجمعة، والشروع في إحصاء المخالطين للإصابتين المؤكدتين.

وكشفت المديرية الجهوية للصحة أن الفيروس فتك، خلال الفترة المعنية، بـ3 حالات إضافية، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس "كوفيد-19" بعموم الجهة، منذ بداية الجائحة، إلى 270 حالة وفاة، مشيرة إلى أن الوفيات الجديدة توزعت بين صفرو وتازة ومكناس بوفاة واحدة بكل منها.

أما فيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، فقد قفزت بجهة فاس مكناس إلى 9911 حالة، عقب تماثل 101 حالة للشفاء التام من الفيروس بعموم الجهة إبان الـ24 ساعة المذكورة.

وتوجد رهن العلاج من الإصابة بالفيروس التاجي 682 حالة تهم مجمل النفوذ الترابي لجهة فاس مكناس.