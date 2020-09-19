"طلبة مراكش" يجتازون الامتحانات المؤجلة بالعيون

أحمد الساسي من العيون

يجتاز حوالي 450 طالبا من جامعة القاضي عياض، ممن ينتمون إلى جهة العيون الساقية الحمراء، منذ 09 إلى 27 شتنبر الجاري، الامتحانات المؤجلة عن الدورة الربيعية العادية من الإجازة الأساسية برسم الموسم الجامعي 2019-2020 بمركز القرب بمدينة العيون.

ويأتي إحداث هذا المركز، الذي احتضنته مؤسسة الأمين الخاصة، في سياق تفشي فيروس "كورونا" بالمملكة.

وقد استقبل المركز جل الطلبة المنحدرين من أقاليم جهة العيون الساقية الحمراء الأربعة.

وعاينت جريدة هسبريس الإلكترونية الأجواء العامة، التي اجتاز فيها طلاب الأقاليم الجنوبية امتحاناتهم المؤجلة، والتي تميزت بفرض شروط السلامة الصحية، بما فيها إجراءات التباعد الاجتماعي، وضرورة وضع الكمامات الواقية كشرط أساسي لولوج المركز.

وفي هذا الصدد، قال عبد الفتاح البلعمشي، أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش، إن هذه الجامعة أنشأت حوالي 20 مركزا لاجتياز الامتحانات الربيعية برسم الموسم الجامعي 2019-2020، التي تم تأجيلها بسبب إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف البلعمشي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "هذه المبادرة تعتبر سابقة من نوعها، فرضتها الوضعية العامة جراء جائحة كوفيد-19"، مشيرا الى أنها "تدخل ضمن المجهود الوطني لمحاربة الوباء".

وأوضح عضو لجنة الامتحانات بإقليم العيون أن "هذه المبادرة تضمن استمرارية المرفق العمومي في مجال التعليم، كونه مرفقا استراتيجيا مرتبطا بمنظومة متكاملة من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا"، مشيرا إلى أنها "تضمن حقوق الطالبات والطلبة في استكمال مسارهم الجامعي وتمكينهم من اجتياز الامتحانات في ظروف صحية آمنة، عبر توفير خدمات القرب في هذه الاستحقاقات".

وختم الأستاذ الجامعي تصريحه قائلا إن "الامتحانات تجرى وفق بروتوكول صحي وإجرائي صارم وسلس، قادر على تحقيق الأهداف؛ بما يتطلبه ذلك من تعبئة للأطر والأطقم البيداغوجية والإدارية والطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه، الذين تنقلوا بحماس ومسؤولية إلى مراكز القرب المعتمدة، بتنسيق ومواكبة مباشرة من رئيس الجامعة ورؤساء المؤسسات الجامعية المعنية، وهي كلية الحقوق، وكلية العلوم السملالية، وكلية الآداب، وكلية اللغة العربية".