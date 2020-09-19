مراكز "الفرصة الثانية" ترى النور في كلميم واد نون

رشيد بيجيكن من أكادير

وقع مولاي عبد العاطي الأصفر، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لكلميم واد نون، وعدد من الجمعيات، الجمعة، اتفاقيات شراكة وتعاون لإعطاء الانطلاقة لمراكز "الفرصة الثانية - الجيل الجديد" على صعيد مديريات كلميم، طانطان وسيدي إفني برسم الموسم الدراسي الجاري.

وقد جاء ذلك في إطار تنزيل وتنفيذ مقتضيات المشاريع الملتزم بها أمام أنظار الملك، لا سيما المشروع الرابع المتعلق بتوسيع شبكة مدارس "الفرصة الثانية- الجيل الجديد" في انسجام مع مضامين القانون الإطار 51.17 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي.

وخلال حفل التوقيع، ذكّر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم بسياق ودواعي توقيع الاتفاقيات المتمثلة أساسا في "التنزيل الأمثل للمشاريع التي التزم بها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام أنظار الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018 وفق مقاربة تشاركية موسعة"، مشدّدا على "ضرورة التنسيق المحكم وتكثيف اللقاءات مع المديريات الإقليمية التابعة للأكاديمية بغية التنفيذ المستعجل لأهداف هذه المشاريع لمنح المتعلمين فرصة الدراسة والتأهيل بهدف إدماجهم في الوسط السوسيو- اقتصادي".

ودعا المسؤول التربوي ذاته كافة الحاضرين، من رؤساء المراكز الجديدة والمديرة والمديرين الإقليميين ورؤساء الأقسام والمصالح المعنية، إلى "التتبع والمواكبة الدقيقة لهذه المشاريع، بتنسيق تام مع قطاع التكوين المهني والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، من أجل تحقيق مؤشرات إيجابية، مع ضرورة استحضار خصوصيات المحيط الذي توجد به هذه المراكز".

من جهتهم، أكد رؤساء الجمعيات الشريكة للأكاديمية الجهوية في هذه التجربة، خلال مداخلاتهم، استعدادهم التام ورغبتهم في الانخراط إلى جانب الأكاديمية ومديرياتها الإقليمية في تحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المشاريع، منوهين بجهود الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية للحد من ظاهرة الهدر المدرسي، وكذا منح فرص لتشغيل الشباب الحاصل على الشواهد.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى "توفير برنامج للتكوين يزاوج بين التأهيل التربوي من أجل إكساب المستفيدين الكفايات الأساس والمستعرضة الضرورية للإدماج في التعليم النظامي أو التكوين المهني أو متابعة الاستئناس الحرفي للمساعدة على إكسابهم المهارات التكوينية الأساسية، فضلا عن التوجيه والمواكبة من أجل الإدماج السوسيو مهني، فضلا عن التأهيل التربوي في المهارات الحياتية، وأنشطة التفتح الفني والثقافي والرياضي، والتداريب المهنية، والمرافقة في بناء المشروع الشخصي".