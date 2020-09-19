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كُتّاب وآراء
السلطات تخفف الإجراءات الاحترازية في بني ملال
قررت السلطة الولائية ببني ملال التخفيف من بعض التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للحد من تفشي وباء "كوفيد- 19"، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بالفيروس التاجي بمدينة بني ملال خلال شهر غشت المنصرم.
وأفادت معطيات، توصلت بها هسبريس، أن التخفيف يشمل تحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية الكبرى في التاسعة مساء عوض الثامنة مساء، ورفع طاقة الحمولة المسموح بها لسيارات الأجرة الكبيرة من 3 مقاعد إلى 4 مقاعد.
وكشفت المعطيات ذاتها أنه تقرر السماح للقاعات الرياضية ببني ملال باستئناف نشاطها بعد إغلاق دام أزيد من ستة أشهر، على ألا تتعدى طاقتها الاستيعابية 50 بالمائة، وأن تلتزم بتوقيت الإغلاق المحدد في الثامنة مساء.
وارتباطا بتطور الحالة الوبائية، تم الإبقاء على إغلاق الحمامات وقاعات الألعاب وملاعب القرب. كما تم تحديد أوقات إغلاق المقاهي ومحلات القرب في الثامنة مساء، والمنتزهات والفضاءات العمومية في السادسة مساء.
وتهيب الولاية بجميع المواطنات والمواطنين بجهة بني ملال خنيفرة بالالتزام الفردي والجماعي بقواعد الوقاية، المتمثلة في الحرص على النظافة، ووضع الكمامة بشكل صحيح ومستمر، واحترام مسافة التباعد الجسدي، وتفادي التجمعات، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.