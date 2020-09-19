لقاء يجمع بوعياش بمسؤولين قضائيين في أكادير

رشيد بيجيكن من أكادير

في سياق تجديد هياكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنصيب أعضاء اللجنة الجهوية، عقد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بأكادير، عبد الله الجعفري، والوكيل العام للملك بها، عبد الكريم الشافعي، الجمعة، لقاء تواصليا مع رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، بحضور رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة.

اللقاء الذي جاء على هامش تنصيب أعضاء المجلس الجهوي لحقوق الإنسان بسوس ماسة، تم خلاله التأكيد على أهمية بناء جسور التعاون والتواصل بين مكونات السلطة القضائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان "بالنظر للدينامية الإصلاحية والأوراش التنموية الحقوقية والإنسانية التي يقودها الملك بحكمة وتبصر، خاصة في سياق تداعيات جائحة كورونا كوفيد 19، وما فرضته ظروف الجائحة من مقاربة حقوقية وقضائية لفرض سيادة القانون وضمان صحة وسلامة وأمن المجتمع".

وسرد المسؤولان القضائيان بمحكمة الاستئناف بأكادير عدة معطيات بخصوص النشاط القضائي بالدائرة الاستئنافية ذات البعد الاستراتيجي الهام، مؤكدين حرصهما الكبير على تكريس الأمن القانوني والقضائي. كما استعرض الوكيل العام للملك حصيلة تجربة المحاكمة عن بعد خلال فترة الجائحة كمشروع طموح "في أفق وضع أسس التقاضي عن بعد والمحكمة الرقمية، التي ستكون آلية هامة لرفع تحديات المستقبل". كما أكد الوكيل العام للملك على "مرور المحاكمة عن بعد، رغم كل الإكراهات، في أجواء إيجابية بفضل تعاون كل المتدخلين ومهنيي العدالة".

من جهتها، نوهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمجهودات المبذولة من طرف مكونات السلطة القضائية والحصيلة الإيجابية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، داعية إلى "وضع برنامج عمل مشترك مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قصد تفعيل ملموس وواقعي لمشاريع ذات بعد حقوقي تثمن كل هذه المجهودات المسؤولة والجادة". وأضافت أنها "عاقدة العزم على إعداد برنامج تعاون مع رئاسة النيابة العامة في المجال الحقوقي".