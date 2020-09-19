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"كورونا" يتسبب في إغلاق مدرستين بإقليم إفران

"كورونا" يتسبب في إغلاق مدرستين بإقليم إفران
رشيد الكويرتي من فاس
السبت 19 شتنبر 2020 - 08:22

قررت لجنة اليقظة الإقليمية بإفران إغلاق مدرستي على بن أبي طالب بجماعة آزرو ومدرسة خالد بن الوليد بمركز جماعة تيمحضيت، وذلك على إثر ظهور حالات إصابة مؤكدة بهما بـ"كوفيد-19".

وتقرر، وفق بلاغ صادر عن مديرية التعليم بإفران، توصلت به هسبريس، اعتماد النمط التروبي القائم عن بعد بدل النمط التربوي القائم على التناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي بالمؤسستين التعليميتين المعنيتين، وذلك لمدة 14 يوما انطلاق من اليوم السبت.

ووفقا للمصدر ذاته تم اتخاذ هذا القرار حرصا على صحة وسلامة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ وكل مرتفقي هاتين المؤسستين، وذلك تفعيلا للمذكرة الوزارية الصادرة في هذا الشأن، وبتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس.

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