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كُتّاب وآراء
"الفيروس" يقلّص ساعات الأنشطة التجارية بمرتيل
قرّرت السلطة المحلية بمدينة مرتيل التشديد من بعض التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للحد من تفشي وباء "كوفيد- 19"، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بالفيروس التاجي بعمالة المضيق الفنيدق.
وأفادت معطيات، توصلت بها هسبريس، بأن التشديد يشمل تحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية وأسواق الخضر والسمك ابتداء من الساعة السادسة مساء؛ في حين سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا.
وسيصبح القرار ساري المفعول بداية من الـ19 شتنبر إلى غاية الـ 25 من الشهر نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية طيلة أيام الأسبوع والتي من الممكن أن تستدعي اتخاذ قرارات جديدة إذا تفاقم الوضع.
وأشار باشا مدينة مرتيل، خلال اجتماع جمعه برئاسة المجلس الجماعي، إلى خطورة الوضع والأسباب التي دفعت السلطة إلى اتخاذ جملة من القرارات والتي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الوباء في صفوف المواطنين.
وستكثف الجماعة الترابية، بمعية السلطات بالمدينة، من حملاتها التوعوية، خصوصا بالأحياء الموبوءة ومواصلتها لعمليات التعقيم الروتينية في جميع تراب الجماعة، خصوصا بالمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، كإجراءات احترازية ضرورية الهدف منها تخفيض نسبة الإصابات بكوفيد 19.