24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  2. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  3. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

  4. معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)

  5. الكمامة (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "الفيروس" يقلّص ساعات الأنشطة التجارية بمرتيل‎

"الفيروس" يقلّص ساعات الأنشطة التجارية بمرتيل‎

"الفيروس" يقلّص ساعات الأنشطة التجارية بمرتيل‎
أيوب صدور من تطوان
السبت 19 شتنبر 2020 - 18:23

قرّرت السلطة المحلية بمدينة مرتيل التشديد من بعض التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للحد من تفشي وباء "كوفيد- 19"، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بالفيروس التاجي بعمالة المضيق الفنيدق.

وأفادت معطيات، توصلت بها هسبريس، بأن التشديد يشمل تحديد أوقات إغلاق المحلات التجارية وأسواق الخضر والسمك ابتداء من الساعة السادسة مساء؛ في حين سيتم إغلاق المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بداية من الساعة الحادية عشرة ليلا.

وسيصبح القرار ساري المفعول بداية من الـ19 شتنبر إلى غاية الـ 25 من الشهر نفسه، مع الأخذ بعين الاعتبار تطور الحالة الوبائية طيلة أيام الأسبوع والتي من الممكن أن تستدعي اتخاذ قرارات جديدة إذا تفاقم الوضع.

وأشار باشا مدينة مرتيل، خلال اجتماع جمعه برئاسة المجلس الجماعي، إلى خطورة الوضع والأسباب التي دفعت السلطة إلى اتخاذ جملة من القرارات والتي من شأنها أن تساهم في الحد من انتشار الوباء في صفوف المواطنين.

وستكثف الجماعة الترابية، بمعية السلطات بالمدينة، من حملاتها التوعوية، خصوصا بالأحياء الموبوءة ومواصلتها لعمليات التعقيم الروتينية في جميع تراب الجماعة، خصوصا بالمؤسسات التعليمية والمرافق العمومية، كإجراءات احترازية ضرورية الهدف منها تخفيض نسبة الإصابات بكوفيد 19.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - برحماء السبت 19 شتنبر 2020 - 18:29
الله يدير شي تويل دخير يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مواطن من البيضاء السبت 19 شتنبر 2020 - 18:38
باشا مارتيل بلا شك من عائلة تمارس التجارة. إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم مع الحادية عشر ليلا توقيت جيد جدا. عكس ما نحن عليه في ولاية الدار البيضاء الاغلاق مع الثامنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - محمد السبت 19 شتنبر 2020 - 18:40
الله يدير شي تويل دخير يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - مارتيلية السبت 19 شتنبر 2020 - 18:43
ثاتثة دمدارس هنا فمارتيل جبرو فيهم كورونا و فالكلية دالقانون جبرو ثلاثة عاودجوج اساتذة وموظفة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - Ali السبت 19 شتنبر 2020 - 18:44
واش المحلات التجارية ستغلق إبتداء من السادسة مساء او الحادية عشرة ليلا؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.