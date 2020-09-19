حضور حفل زفاف يحوّل آسا الزاك إلى بؤرة للوباء

مصطفى البكار

عرفت جهة كلميم وادنون، أمس الجمعة، تسجيل إصابة 50 شخصا بفيروس "كورونا" المستجد، موزعين على 38 حالة بإقليم آسا الزاك و10 بكلميم ثم حالتين بطانطان.

وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس من مصادر مطلعة فإن الحالات المسجلة بإقليم آسا الزاك تعود إلى بؤرة عائلية جرى اكتشافها مباشرة بعد حفل زفاف أقيم بجماعة أسا خلال الأيام الأخيرة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن من المصابين يوجد طبيبان وثلاثة ممرضين يزاولون مهامهم بالمستشفى الإقليمي لآسا الزاك.

وخلّف هذا المستجد استنفارا واسعا لدى السلطات الصحية والمحلية والإقليمية بالمنطقة، والتي باشرت عملية حصر المخالطين واتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها محاصرة رقعة الوباء والحد من انتشاره.