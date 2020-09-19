24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|19
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:10
|13:26
|16:50
|19:33
|20:48
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الكمامة
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا"
- شركة فرنسية كبرى تجني "أموال كورونا" وتخطط لطرد "أطر مغربية"
- احتجاج من أجل السكن
- باخرة تنقل المسافرين بين طنجة والجزيرة الخضراء
قوات بحرية مغربية "تعترض" سفينة أمريكية قبالة السواحل الأطلسية (3.00)
معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)
- أخنوش يرأس اجتماع تحضير موسم الفلاحة الجديد - (109)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (91)
- المغرب يسجل 2760 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (86)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (71)
- "فيفا" يقبل تمثيل منير الحدادي للمنتخب المغربي - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"تحليلة سلبية" تعيد الدارسة إلى ابتدائية في الناظور
أعلنت المديرية الإقليمية بالناظور أنها قررت العودة إلى نمط التعليم الحضوري بقسم الخامس ابتدائي بمدرسة أولاد بوطيب 1، ابتداء من اليوم السبت، بعد ظهور نتائج تحليلات الأستاذة المخالطة بالمدرسة، والتي كانت سلبية.
ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للمديرية، "في إطار مواكبة الدخول المدرسي 2021/2020 بمختلف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بالناظور، وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم: 20 /39 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2021/2020 في ظل جائحة كورونا، وكذا المذكرة الوزارية رقم 46/ 20 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2020، في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
تحليلة سلبية تفتح المؤسسة.
تحليلة إيجابية تغلق المؤسسة.
تحليلة سلبية تفتح المؤسسة.
وحل الباب سد الباب وحل وتا سد الباب صافي حل الباب لا غير سد الباب.
حل سد وحل سد حل سد
بقينا تما
بسواعد الشباب والطاقات النسائية الكفأة يمكننا أن نرفع التحديات