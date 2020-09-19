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الرئيسية | جهات | "تحليلة سلبية" تعيد الدارسة إلى ابتدائية في الناظور‎

"تحليلة سلبية" تعيد الدارسة إلى ابتدائية في الناظور‎

"تحليلة سلبية" تعيد الدارسة إلى ابتدائية في الناظور‎
هسبريس من الناظور
السبت 19 شتنبر 2020 - 15:15

أعلنت المديرية الإقليمية بالناظور أنها قررت العودة إلى نمط التعليم الحضوري بقسم الخامس ابتدائي بمدرسة أولاد بوطيب 1، ابتداء من اليوم السبت، بعد ظهور نتائج تحليلات الأستاذة المخالطة بالمدرسة، والتي كانت سلبية.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للمديرية، "في إطار مواكبة الدخول المدرسي 2021/2020 بمختلف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بالناظور، وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم: 20 /39 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2021/2020 في ظل جائحة كورونا، وكذا المذكرة الوزارية رقم 46/ 20 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2020، في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - فلالي السبت 19 شتنبر 2020 - 15:41
نرفع القبعة للمديرية الإقليمية بالناظور على تسريع العودة للدراسة الحضورية بعد التأكد من خلو مخالطي الحالة الإيجابية.لن نغلق المدرسة بأكملها بمجرد ظهور حالة واحدة.فقط القسم الذي ظهرت به الحالة .ريثما تجرى التحاليل على المخالطين.جيد جدا
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-1
2 - باحث في علم النفس السبت 19 شتنبر 2020 - 15:51
تحليلة إيجابية تغلق المؤسسة.
تحليلة سلبية تفتح المؤسسة.
تحليلة إيجابية تغلق المؤسسة.
تحليلة سلبية تفتح المؤسسة.

وحل الباب سد الباب وحل وتا سد الباب صافي حل الباب لا غير سد الباب.
حل سد وحل سد حل سد

بقينا تما
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4
3 - الميلادي بابا علوي السبت 19 شتنبر 2020 - 16:15
نجاعة وتدخل سريع فريق عمل متجانس وكفؤ تواصل دائم نموذج للتسيير العصري
بسواعد الشباب والطاقات النسائية الكفأة يمكننا أن نرفع التحديات
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-1
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