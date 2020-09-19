"تحليلة سلبية" تعيد الدارسة إلى ابتدائية في الناظور‎

هسبريس من الناظور

أعلنت المديرية الإقليمية بالناظور أنها قررت العودة إلى نمط التعليم الحضوري بقسم الخامس ابتدائي بمدرسة أولاد بوطيب 1، ابتداء من اليوم السبت، بعد ظهور نتائج تحليلات الأستاذة المخالطة بالمدرسة، والتي كانت سلبية.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ للمديرية، "في إطار مواكبة الدخول المدرسي 2021/2020 بمختلف المؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بالناظور، وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية رقم: 20 /39 الصادرة بتاريخ 28 غشت 2020 في شأن تنظيم الموسم الدراسي لسنة 2021/2020 في ظل جائحة كورونا، وكذا المذكرة الوزارية رقم 46/ 20 الصادرة بتاريخ 15 شتنبر 2020، في شأن مسطرة تدبير حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 بالوسط المدرسي".