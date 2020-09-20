نجاح عملية جراحية دقيقة بمشفى الفقيه بن صالح

حميد رزقي من الفقيه ين صالح

تمكّن فريق طبيّ وتمريضيّ بمصلحة جراحة العظام بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح من إجراء عملية جراحية دقيقة، جرى من خلالها استبدال الكتف بمفصل اصطناعي.

واستفاد من هذه العملية الجراحية مريض في عقده السادس كان يعاني من كسور معقدة على مستوى مفصل الكتف اليمنى، حيث أوضحت الأشعة والسكانير وجود كسور عديدة على مستوى رأس عظم الساعد؛ وهو ما تطلب استبدال الكتف بمفصل اصطناعي.

وقد أشرف على هذه العملية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى جهة بني ملال خنيفرة، كل من الدكتور أسامة الأصيل والدكتور عبد الرحمان السروالي، أخصائييْن في جراحة العظم والمفاصل، والدكتور عبد الغفور اليحياوي، أخصائي في الإنعاش والتخدير.

وقال عبد الرحيم العمري، مدير المستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح، هذه العملية، إن هذا النوع من العمليات الجراحية كان يتم إجراؤه بالمستشفيات الجامعية؛ لكن بفضل خبرة وكفاءة الفريق الطبي والتمريضي المشرف على العملية وبفضل التجهيزات والمعدات البيوطبية التي يتوفر عليها المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، تكللت العملية بالنجاح، مشيرا إلى أن المريض في فترة نقاهة ويتمتع بصحة جيدة.

وأضاف العمري أن مصلحة جراحة العظام بالمستشفى الإقليمي للفقيه بن صالح كانت قد شهدت إجراء عملية جراحية معقدة للركبة بتقنية المنظار لشاب رياضي في عقده الثالث كان يعاني من آلام مزمنة وتشنجات متكررة على مستوى الركبة اليمنى، أشرف عليها الدكتور أسامة الأصيل أسامة، وتكللت بالنجاح.