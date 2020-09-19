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الرئيسية | جهات | "وفيات كورونا" تعادل 293 حالة في "جهة طنجة"

"وفيات كورونا" تعادل 293 حالة في "جهة طنجة"

"وفيات كورونا" تعادل 293 حالة في "جهة طنجة"
أيوب صدور من تطوان
السبت 19 شتنبر 2020 - 20:25

ارتفع إجمالي الوفيات جراء "كوفيد-19" بجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 293 حالة، بنسبة إماتة بلغت 2.46 في المائة، عقب تسجيل 5 وفيات، اثنتان بتطوان وثلاث توزعت على كل من وزان وطنجة والحسيمة.

ورفعت 162 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، حصيلة جهة طنجة تطوان الحسيمة إلى 11814 إصابة منذ بداية انتشار العدوى، لينتقل عدد المصابين قيد العلاج إلى 785 شخصا.

الإصابات الجديدة المعلنة سجلت منها 49 حالة بعمالة طنجة أصيلة، ومثلها بإقليم تطوان، و24 بالحسيمة، و19 بالعرائش، و11 بالمضيق الفنيدق، و9 حالات بوزان، وحالة واحدة بشفشاون.

وتماثل 96 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء، في الفترة الزمنية ذاتها، ليبلغ إجمالي المتعافين 10736 حالة، بنسبة 91 في المائة من مجموع الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء.

وسجل تعافي 20 شخصا بعمالة طنجة أصيلة، و32 بتطوان، و23 بالحسيمة، و19 بالمضيق الفنيدق، علاوة على تماثل حالتين للشفاء بوزان، ومتعاف واحد بالعرائش.

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1 - الماء السبت 19 شتنبر 2020 - 20:43
اشاهد مقابلة بركان خريبكة مجموعة من الاعبين يشربون الماء من قارورة واحدة والغريب مباشرة علي تلفاز
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