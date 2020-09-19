درعة تافيلالت ترصد 160 إصابة جديدة بـ"كورونا"

محمد ايت حساين من تنغير

سجلت جهة درعة تافيلالت خلال الـ24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى بعموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 5823 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة، حسب المعطيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء السبت، على إقليم تنغير بـ49 حالة، وإقليم الرشيدية بـ40 حالة، وإقليم زاكورة بـ38 حالة، وإقليم ميدلت بـ19 حالة، وإقليم ورزازات بـ14 حالة.

وعرفت الجهة خلال الفترة المذكورة تعافي 149 حالة إضافية من المرض، منها 73 حالة بإقليم الرشيدية، و48 حالة بإقليم ميدلت، و18 حالة بإقليم زاكورة، و10 حالات بإقليم ورزازات، فيما لم تسجل أي حالة تعاف جديدة بإقليم تنغير، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 4264 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة إلى 133 حالة، إثر تسجيل 3 وفيات جديدة، منها حالتان بإقليم الرشيدية، وحالة واحدة بإقليم تنغير، في حين توجد تحت التكفل الطبي للعلاج من "كوفيد-19" 1426 حالة.