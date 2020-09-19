24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1013:2616:5019:3320:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  2. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  3. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

  4. معامل "الكابلاج" والمؤسّسات التعليمية .. بؤر جديدة تُفرخ "كورونا" (1.00)

  5. الكمامة (0)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | درعة تافيلالت ترصد 160 إصابة جديدة بـ"كورونا"

درعة تافيلالت ترصد 160 إصابة جديدة بـ"كورونا"

درعة تافيلالت ترصد 160 إصابة جديدة بـ"كورونا"
محمد ايت حساين من تنغير
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:06

سجلت جهة درعة تافيلالت خلال الـ24 ساعة الماضية 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى بعموم الجهة، منذ بداية انتشار الوباء، إلى 5823 حالة.

وتتوزع حالات الإصابة الجديدة، حسب المعطيات التي أعلنت عنها المديرية الجهوية للصحة في الساعة السادسة من مساء السبت، على إقليم تنغير بـ49 حالة، وإقليم الرشيدية بـ40 حالة، وإقليم زاكورة بـ38 حالة، وإقليم ميدلت بـ19 حالة، وإقليم ورزازات بـ14 حالة.

وعرفت الجهة خلال الفترة المذكورة تعافي 149 حالة إضافية من المرض، منها 73 حالة بإقليم الرشيدية، و48 حالة بإقليم ميدلت، و18 حالة بإقليم زاكورة، و10 حالات بإقليم ورزازات، فيما لم تسجل أي حالة تعاف جديدة بإقليم تنغير، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء بعموم الجهة إلى 4264 حالة منذ بداية تفشي الوباء.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للوفيات بالجهة إلى 133 حالة، إثر تسجيل 3 وفيات جديدة، منها حالتان بإقليم الرشيدية، وحالة واحدة بإقليم تنغير، في حين توجد تحت التكفل الطبي للعلاج من "كوفيد-19" 1426 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - الرشيدية في مرحلة صعبة السبت 19 شتنبر 2020 - 21:20
فين تتبع ما تعانيه مدينة الرشيدية من تدهور الوضعية الصحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.