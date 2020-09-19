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كُتّاب وآراء
62 إصابة جديدة بالجائحة وحالتا وفاة في الشرق
ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا المستجدّ" بجهة الشّرق، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 2182 حالة بعد رصد 62 إصابة جديدة.
وحسب ما أوردته المديرية الجهوية لوزارة الصحّة في نشرتها الأخيرة المتعلقة بالوضعية الوبائية، فقد سجّلت عمالة وجدة- أنجاد وحدها 61 حالة، فيما كانت هناك حالة واحدة بإقليم جرادة.
وحسب المصدر نفسه، فقد سجلت الجهة ذاتها 25 حالة شفاء جديدة من الفيروس التاجي، منها 5 حالات بكلّ من وجدة وبركان، و7 حالات بالنّاظور، و6 حالات بجرسيف، وأخيرا حالتان بتاوريرت، لترتفع حصيلة الشفاء إلى 1460 حالة.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فقد توفيت حالتان بسبب فيروس "كوفيد-19"، منها حالة بوجدة، وأخرى بالدريوش، ليصبح مجموع الوفيات بالجهة 46 حالة منذ بداية انتشار الوباء.