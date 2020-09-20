حدة انتشار "كوفيد-19" تقلص زمن التجارة بتطوان

هسبريس من تطوان

قررت السلطة المحلية بتطوان، في إطار الإجراءات الاستباقية لاحتواء تفشي فيروس "كورونا المستجد" بالإقليم، تقليص ساعات الأنشطة التجارية به، ابتداء من الأحد، عقب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

القرار الذي اتخذته السلطة المحلية بـ"الحمامة البيضاء"، بناء على توصيات لجنة تتبع تطور الوضع الوبائي بالإقليم، يشمل إغلاق المحلات التجارية بجميع أصنافها، بما فيها المطاعم والمقاهي، عند حلول الساعة العاشرة ليلا من يوم الأحد.

ويهم القرار، كذلك، إغلاق أسواق المدينة ابتداء من الساعة الخامسة زوالا. وستتولى السلطة المحلية والأمنية تنفيذ هذا القرار، كل في دائرة اختصاصاتها، حتى إشعار لاحق.