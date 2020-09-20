24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مع مراد وخديجة (5.00)

  2. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  3. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  4. خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (1.00)

  5. عصيد: الطابوهات والجرائم (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | حدة انتشار "كوفيد-19" تقلص زمن التجارة بتطوان

حدة انتشار "كوفيد-19" تقلص زمن التجارة بتطوان

حدة انتشار "كوفيد-19" تقلص زمن التجارة بتطوان
هسبريس من تطوان
الأحد 20 شتنبر 2020 - 08:56

قررت السلطة المحلية بتطوان، في إطار الإجراءات الاستباقية لاحتواء تفشي فيروس "كورونا المستجد" بالإقليم، تقليص ساعات الأنشطة التجارية به، ابتداء من الأحد، عقب تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات بالفيروس التاجي.

القرار الذي اتخذته السلطة المحلية بـ"الحمامة البيضاء"، بناء على توصيات لجنة تتبع تطور الوضع الوبائي بالإقليم، يشمل إغلاق المحلات التجارية بجميع أصنافها، بما فيها المطاعم والمقاهي، عند حلول الساعة العاشرة ليلا من يوم الأحد.

ويهم القرار، كذلك، إغلاق أسواق المدينة ابتداء من الساعة الخامسة زوالا. وستتولى السلطة المحلية والأمنية تنفيذ هذا القرار، كل في دائرة اختصاصاتها، حتى إشعار لاحق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.