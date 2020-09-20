24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مع مراد وخديجة (5.00)

  2. رد على الأستاذ عصيد حول تتبع لجنة التتبع (5.00)

  3. طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)

  4. خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (1.00)

  5. طلبة الدار البيضاء ينتظرون إجراء امتحانات عن بعد (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | "إغلاق المتاجر" يسفر عن غضب بقلعة السراغنة

"إغلاق المتاجر" يسفر عن غضب بقلعة السراغنة

"إغلاق المتاجر" يسفر عن غضب بقلعة السراغنة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 20 شتنبر 2020 - 11:20

نظم عشرات التجار والحرفيين بقلعة السراغنة مسيرة ثانية للتعبير عن رفضهم قرار السلطات الإقليمية الخاص بتوقيت إغلاق المحلات التجارية؛ ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وبعد مسيرة نظمها المحتجون، الجمعة، قررت السلطة الإقليمية تمديد موعد إغلاق المحلات التجارية والحرفية إلى الساعة السابعة ونصف مساء، لكن ذلك قوبل بالرفض، فخرج التجار والحرفيون من جديد للمطالبة بتوقيت العاشرة ليلا.

وأكد المشاركون في هذا الاحتجاج تشبثهم بالخروج في مسيرات أخرى إلى حين الرضوخ لمطلبهم، فيما يبقى توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم هو السادسة مساء.

وكانت السلطة المحلية بقلعة السراغنة قد قررت تمديد توقيت إغلاق المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى غاية السابعة والنصف من مساء كل يوم. كما قررت لجنة اليقظة إعادة النظر في توقيت إغلاق المقاهي، المحدد سابقا في السادسة مساء، في حالة تحسن الوضعية الوبائية بالمدينة.

وطالبت السلطة الإقليمية بقلعة السراغنة التجار والحرفيين بالالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى، وحذرت من خرقهم هذه التدابير الاحترازية.

كما دعت المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التجمع والتجمهر في الأماكن العامة، واحترام التباعد الجسدي، نظرا للحالة الوبائية المقلقة التي تعرفها المدينة.

يذكر أن السلطة الإقليمية بقلعة السراغنة اتخذت قرار إغلاق المقاهي والمحلات التجارية لتطويق انتشار فيروس "كوفيدـ 19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - إلى السادة العمال الأحد 20 شتنبر 2020 - 11:33
بعض رجال السلطة وعمال الأقاليم يصدرون قرارات ارتجالية دون استشارة.. نموذج الدار البيضاء الكبرى. تغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم على الساعة الثامنة مساءاً. ويُترك الأطفال يركضون في الدروب والازقة إلى ساعات متأخرة من اليل يحدثون سخبا وضجيجا ينغص راحة السكان والمرضى وكبار السن. فلماذا يا عمال الأقاليم بمجرد اغلاقكم للمحلات التجارية والمقاهي والمطاعم تقومون بحملة في نفس الساعة لإجبار الأطفال الدخول لمنازلهم ولو اقتدى الأمر فرض غرامات على اولياءهم المستهترين الذين يلدون ولا يربون..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.