"إغلاق المتاجر" يسفر عن غضب بقلعة السراغنة

إبراهيم مغراوي من مراكش

نظم عشرات التجار والحرفيين بقلعة السراغنة مسيرة ثانية للتعبير عن رفضهم قرار السلطات الإقليمية الخاص بتوقيت إغلاق المحلات التجارية؛ ابتداء من الساعة السادسة مساء.

وبعد مسيرة نظمها المحتجون، الجمعة، قررت السلطة الإقليمية تمديد موعد إغلاق المحلات التجارية والحرفية إلى الساعة السابعة ونصف مساء، لكن ذلك قوبل بالرفض، فخرج التجار والحرفيون من جديد للمطالبة بتوقيت العاشرة ليلا.

وأكد المشاركون في هذا الاحتجاج تشبثهم بالخروج في مسيرات أخرى إلى حين الرضوخ لمطلبهم، فيما يبقى توقيت إغلاق المقاهي والمطاعم هو السادسة مساء.

وكانت السلطة المحلية بقلعة السراغنة قد قررت تمديد توقيت إغلاق المحلات التجارية بمختلف أنشطتها إلى غاية السابعة والنصف من مساء كل يوم. كما قررت لجنة اليقظة إعادة النظر في توقيت إغلاق المقاهي، المحدد سابقا في السادسة مساء، في حالة تحسن الوضعية الوبائية بالمدينة.

وطالبت السلطة الإقليمية بقلعة السراغنة التجار والحرفيين بالالتزام والتقيد بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من انتقال العدوى، وحذرت من خرقهم هذه التدابير الاحترازية.

كما دعت المواطنين إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التجمع والتجمهر في الأماكن العامة، واحترام التباعد الجسدي، نظرا للحالة الوبائية المقلقة التي تعرفها المدينة.

يذكر أن السلطة الإقليمية بقلعة السراغنة اتخذت قرار إغلاق المقاهي والمحلات التجارية لتطويق انتشار فيروس "كوفيدـ 19".