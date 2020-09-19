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السلطة تنهي إغلاق حي الآفاق ضواحي مراكش

السلطة تنهي إغلاق حي الآفاق ضواحي مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
السبت 19 شتنبر 2020 - 21:55

قررت السلطة المحلية بقيادة سعادة بضواحي مراكش، السبت، فتح جميع المنافذ المؤدية إلى حي الآفاق، بعدما أغلقتها يوم 19 من الشهر الماضي، في إطار تنزيل التدابير الحكومية الجديدة الهادفة إلى الحد من تمدد وباء "كورونا المستجد".

وقامت السلطة المحلية، خلال الأيام الفائتة، بتطويق الحي بكامله وإغلاق جل مداخله بالمتاريس الإسمنتية، فيما أبقت على مدخل رئيسي واحد يخضع لحراسة مشددة من طرف السلطة وعناصر الدرك الملكي.

وأوضحت مصادر من السلطة المحلية أن التراجع عن إجراء الإغلاق لا يعني بتاتا التساهل في خروج المواطنين بدون عذر أو سبب معقول، ودون احترام للتدابير الوقائية، مشيرة إلى الاستمرار في العمل بالإجراءات التي أُعلن عنها البروتوكول الصحي للحكومة.

وجاء إغلاق حي الآفاق ضمن قرار همّ مجموعة من المناطق بمراكش لتفعيل التدابير الحكومية الجديدة لمحاصرة انتشار الفيروس التاجي، من خلال القيام بعزل 12 حيا شملها القرار الحكومي.

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