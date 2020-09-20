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الرئيسية | جهات | الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية

الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية

الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 20 شتنبر 2020 - 04:50

قام كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السبت، بجولات تفقدية لمجموعة من الأوراش والمشاريع الكبرى التي توجد في طور الإنجاز بمدينة مراكش.

وخلال هذه الزيارة، التي حضرها الكاتب العام للعمالة، ومدير الوكالة الحضرية، ومفتشية المباني التاريخية، اطلع والي جهة مراكش في البداية على ورش أشغال ترميم باب أكناو التاريخي، كما وقف على سير عملية استكمال تسييج غابة الشباب. وبعد ذلك زار، رفقة المديرة الجهوية للصحة، الأوراش الكبرى التي تهم قطاع الصحة كمستشفى القرب متعدد الاختصاصات بالمحاميد الذي تجاوزت نسبة إنجازه 85 بالمائة.

وشملت هذه الزيارة كذلك ثلاثة مراكز صحية حضرية، هي: المركز الصحي الحضري حمان الفطواكي، والمركز الصحي الحضري المحاميد 9، والمركز الصحي الكدية، وهي الأوراش التي اقتربت الأشغال بها من النهاية.

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