24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
- القاضية الحديدية
- استهلاك المخدرات يجر نجل شيخ سلفي إلى السجن
- خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق
- الكمامة
طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)
رصيف الصحافة: استجمام الملك محمد السادس بالريف يتجاوز 5 أسابيع (1.00)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (131)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (74)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (70)
- عصيد: الطابوهات والجرائم - (50)
- "تعويضات 400 مليون" عن الأخطار لا تكفي مهنيي الصحة بالمغرب - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
قام كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش، السبت، بجولات تفقدية لمجموعة من الأوراش والمشاريع الكبرى التي توجد في طور الإنجاز بمدينة مراكش.
وخلال هذه الزيارة، التي حضرها الكاتب العام للعمالة، ومدير الوكالة الحضرية، ومفتشية المباني التاريخية، اطلع والي جهة مراكش في البداية على ورش أشغال ترميم باب أكناو التاريخي، كما وقف على سير عملية استكمال تسييج غابة الشباب. وبعد ذلك زار، رفقة المديرة الجهوية للصحة، الأوراش الكبرى التي تهم قطاع الصحة كمستشفى القرب متعدد الاختصاصات بالمحاميد الذي تجاوزت نسبة إنجازه 85 بالمائة.
وشملت هذه الزيارة كذلك ثلاثة مراكز صحية حضرية، هي: المركز الصحي الحضري حمان الفطواكي، والمركز الصحي الحضري المحاميد 9، والمركز الصحي الكدية، وهي الأوراش التي اقتربت الأشغال بها من النهاية.