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كُتّاب وآراء
فنانون يتعبؤون للتحسيس بخطر كوفيد-19 في فاس
شارك عدد من الفنانين، السبت، في فعاليات الحملة التحسيسية للوقاية من فيروس "كورونا"، التي تتواصل منذ أيام بمدينة فاس، ضمنهم نعمان لحلو ونبيلة معن وفاطمة الزهراء العروسي وعبد الفتاح بنيس وخالد بنيس ومحمد عزام ومروان حجي.
واستهدفت هذه الفعاليات، صباحا، مؤسستين تعليميتين توجدان وسط أحياء شعبية مكتظة بالسكان، هما مدرسة القدس بمقاطعة جنان الورد والثانوية التأهيلية مولاي رشيد بمنطقة سيدي بوجيدة. وقد تخللت فعاليات هذه المحطة تنظيم فقرات فنية تحسيسية أبدع في فقراتها تلاميذ المؤسسة الابتدائية.
كما تم خلال هذه الحملة، التي تم تنظيمها بشراكة بين السلطة المحلية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، تحسيس تلاميذ المؤسستين التعليميتين بأهمية اتباع واحترام قواعد الوقاية والنظافة والتباعد الاجتماعي لتجنب الإصابة بفيروس "كورونا المستجد".
وبهذه المناسبة، قال الفنان لحلو، في تصريح لهسبريس، إن زيارة الفنانين للمؤسسات التعليمية من شأنها أن ترفع معنويات المتعلمين في ظل هذه الظروف الاستثنائية، التي أوضح أنها جعلت الشباب بصفة عامة يعيشون أزمة لا يعرفون كيف يعبرون عنها.
وأضاف لحلو أن زيارة الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية للمؤسسات التعليمية من شأنها أن ترفع معنويات التلاميذ والطلبة وتجعلهم يتشبثون أكثر بالحياة، وبطرق التباعد والوقاية من الوباء، داعيا جميع الرياضيين والفنانين إلى القيام بمثل هذه المبادرات.
وهمت فعاليات هذه الحملة في جولتها الثانية، التي انطلقت مساء السبت، حي الزهور بمقاطعة سايس، الذي أغلقته السلطة المحلية قبل أيام عقب تسجيل حالات إصابة بـ"كوفيد-19" وسط ساكنته، حيث حث الفنانون المشاركون في هذه الحملة التحسيسية المواطنين على التقيد بالتدابير الاحترازية للحد من تفشي الفيروس التاجي، حماية لأنفسهم ولأفراد أسرهم.
واختتمت هذه الأنشطة التوعوية بخطر الجائحة، ليلا بشارع الحسن الثاني وسط مدينة فاس، بالاستماع إلى النشيد الوطني، بحضور ممثلي السلطة المحلية والأمنية وفعاليات من المجتمع المدني ومتطوعي الهلال الأحمر المغربي.