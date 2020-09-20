"عدوى كورونا" تغلق كلية العلوم في مدينة مكناس

رشيد الكويرتي من فاس

أعلنت كلية العلوم التابعة لجماعة مولاي إسماعيل بمكناس أنها أجلت امتحانات الدورة الربيعية، التي كان مقررا أن تنطلق الإثنين، مع تعليق جميع الخدمات داخل المؤسسة لـ14 يوما؛ وذلك بعد ثبوت إصابة بعض الأطر الإدارية والتربوية بفيروس كورونا المستجد.

ووفق ما أعلنه مجلس الكلية، في بلاغ صادر عنه، فإن اتخاذ هذا القرار جاء بناء على اجتماع استثنائي عقده، بدعوة من عميد المؤسسة، لتدارس الوضعية الوبائية بالكلية بعد تسجيل حالات إصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف الأطر الإدارية والتربوية.

وأوضح المجلس ذاته، الذي وصف في بلاغه الوضعية بـ"المقلقة"، أن القرار المعلن يأتي حرصا على سلامة كل من الطلبة والأطر الإدارية والتربوية، وفي إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من العدوى وانتشار الوباء.

وأكد مجلس كلية العلوم بمكناس حرصه الشديد على مصلحة وسلامة جميع الطلبة، مع طمأنتهم بأنه سيعلن تنظيم الامتحانات الربيعية في أقرب الآجال.