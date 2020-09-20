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الرئيسية | جهات | تعميم "التعليم بالتناوب" على المدارس وسط مراكش

تعميم "التعليم بالتناوب" على المدارس وسط مراكش

تعميم "التعليم بالتناوب" على المدارس وسط مراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:20

قررت اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي بعمالة مراكش تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، بإضافة منطقتين حضريتين كانتا محرومتين من التعليم الحضوري؛ هما الحي الحسني والحي المحمدي.

ووفق بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار جاء بناء على مخرجات أشغال اللجان المحلية للتتبع، مضيفا أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية المعنية، بغية إخبار الأسر والاستعداد للدراسة وفق نمط التعليم بالتناوب.

وواصلت الوثيقة ذاتها بأن الأكاديمية تسهر، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية، "على تتبع الوضع بكل مؤسسة تعليمية على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل حالة، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - استاذ بالتعليم الابتدائي الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:34
العقبى للتعليم الحضوري إن شاء الله، فالتعليم عن بعد متعب للاستاذ وللتلميذ وللأسرة عن تجربة، أسأل الله تعالى ان يرفع عنا هذا الوباء وان يحفظ بلدنا ووطننا الغالي وان يحفظ كافة الأطر والمواطنين
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24
2 - حقيقة الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:37
غريب. تخبط تام. في حين البارحة ليلا تقرر القطع مع التغليم بالتناوب وتفعيل التعليم عن بعد فقط على مستوى جميع المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية بسلا الجديدة مع العلم انه الحالة الوباىية ليست بالحرجة بهاته المنطقة. للإشارة عدد مهم من موظفي الإدارة العمومية يسكنون بسلا الجديدة وقرار كهذا سيؤثر قطعا على الخدمات العمومية على مستوى منطقة الوزارات بالرباط
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3
3 - متتبع الأحد 20 شتنبر 2020 - 15:47
متعاقد يرى أن التعليم الحضوري لا فائدة منه، وينصح المسؤولين عن القطاع إقرار التعليم عن بعد طيلة العشر سنوات المقبلة
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-18
4 - الحقيقة المخيفة الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:08
الي المعلق الأول كيف التعليم عن بعد متعب للأستاذ فابنتي ترسل لها الاستادة تمارين مصورة في الهاتف وفي المساء ترسل إجابة التمارين مدة اجابة الاستاذة خمسة دقائق فتصورها وترسلها الي كل التلاميذ في رسالة عبر الواتساب فعن اي تعب تتحدث استادي الله يهديك
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0
5 - simo الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:09
التعليم بالتناوب يعني نصف القسم حاضر والآخر في قلة الإمكانيات لا يفعل شيء، التعليم عن بعد لا جدوى منه. نحن الأن في آخر شهر شتنبر والتلاميذ لازالوا لم يلتحقوا بأقسامهم لعدة أسباب، والشهر القادم سيعرف إمتحانات السنة الأولى ثانوي يعني تخصيص أسبوع أو أكثر لهذه العملية. والغريب هو أنه لم يطرئ أي تغيير في المقررات للتخفيف عن التلميذ والأستاذ. هناك مواد تدرس لبعض الشعب مثلا المواد الثانوية لسلك الباكالوريا لماذا تدرس في السنة الثانية وقد أمتحن فيها في السنة الأولى فهي مضيعة للوقت وتعقد الأمور. فلا أعرف لماذا الوزارة متسبثة بهذه المقررات المعطوبة أصلا ونحن في حالة نسعى فقط إنقاد الموسم وإنقاد التلميذ بمعارف وكفايات ضرورية.
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