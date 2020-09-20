تعميم "التعليم بالتناوب" على المدارس وسط مراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش

قررت اللجنة الجهوية لتتبع الدخول المدرسي بعمالة مراكش تعميم نمط التعليم بالتناوب على مستوى النفوذ الترابي للإقليم، بإضافة منطقتين حضريتين كانتا محرومتين من التعليم الحضوري؛ هما الحي الحسني والحي المحمدي.

ووفق بلاغ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي، توصلت به هسبريس، فإن هذا القرار جاء بناء على مخرجات أشغال اللجان المحلية للتتبع، مضيفا أنه تم التواصل مع جميع المؤسسات التعليمية المعنية، بغية إخبار الأسر والاستعداد للدراسة وفق نمط التعليم بالتناوب.

وواصلت الوثيقة ذاتها بأن الأكاديمية تسهر، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية، "على تتبع الوضع بكل مؤسسة تعليمية على حدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب كل حالة، وفق مقتضيات المذكرة الوزارية المنظمة للدخول المدرسي 2020-2021".