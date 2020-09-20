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الرئيسية | جهات | إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت

إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت

إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت
محمد ايت حساين
الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:00

كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها مستخدمو ونزلاء دار المسنين بمدينة ميدلت، السبت، تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النزلاء، وفق إفادة مصادر طبية بالمندوبية الإقليمية.

ووفقا لما أكدته المصادر نفسها لهسبريس فقد خضع جميع مستخدمي ونزلاء المؤسسة الاجتماعية المذكورة للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس التاجي، وجاءت نتائج 11 نزيلا ونزيلة إيجابية، مضيفة أن السلطات الصحية نقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، قصد العلاج.

وذكرت مصادر الجريدة أن نزلاء دار المسنين المصابين بالفيروس التاجي انتقلت إليهم العدوى عن طريق مديرة المؤسسة الاجتماعية، التي أكدت التحاليل المخبرية التي أجريت لها قبل أيام أنها حاملة للفيروس.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن السلطة المحلية، وبتنسيق مع باقي الشركاء، عملت على تعقيم دار المسنين وإخضاع النزلاء والمستخدمين للتحاليل المخبرية للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن لجنة مشتركة من عمالة ميدلت ومندوبية الصحة وباقي المتدخلين حلت بالمؤسسة الاجتماعية، اليوم الأحد، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي تفشي الفيروس وسط النزلاء والمستخدمين، خصوصا أن جل المستفيدين من الرعاية داخل المؤسسة هم من كبار السن، ومنهم من يعانون من الهشاشة الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مصطفى مستور الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:06
ياربي السلامة. هادي هي الفئة الأشد احتياجا للمرافقة الطبية في ظل هاته الجائحة. نسأل الله أن يحفظهم وينجيهم حتى تمر عليهم بردا وسلاما.
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2 - باحث وخبير في الشيخوخة الأحد 20 شتنبر 2020 - 16:26
لزيادة مناعة كبار السن تناول الأرز البني، فهو غني بالمغنيسيوم 2 البطاطا غنية بالكربوهيدرات المفيدة لكبار السن وترفع مناعة الجسم3 الموز والبرتقال 4العسل بدلاً من السكر في تحلية أي مشروبات بعسل النحل يرفع مناعة الجسم ويبقى على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.5 السبانخ واللفت يزيد مناعة الجسم لكبار السن 6 اللوز يرفع كفاءة الجهاز المناعي لكبار السن.
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