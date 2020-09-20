24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
- فنانون يتعبؤون للتحسيس بخطر كوفيد-19 في فاس
- القاضية الحديدية
- استهلاك المخدرات يجر نجل شيخ سلفي إلى السجن
- خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق
القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)
"حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)
خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (2.00)
- ندوة هسبريس تسائل كيفية تقبل الأسر المغربية تدريس التربية الجنسية - (94)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (71)
- القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" - (65)
- كوكاس: قتل عدنان عمل وحشي .. و"شرع اليد" لن يحمي الطفولة - (62)
- خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق - (47)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت
كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها مستخدمو ونزلاء دار المسنين بمدينة ميدلت، السبت، تسجيل 11 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف النزلاء، وفق إفادة مصادر طبية بالمندوبية الإقليمية.
ووفقا لما أكدته المصادر نفسها لهسبريس فقد خضع جميع مستخدمي ونزلاء المؤسسة الاجتماعية المذكورة للتحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن الفيروس التاجي، وجاءت نتائج 11 نزيلا ونزيلة إيجابية، مضيفة أن السلطات الصحية نقلت المصابين إلى المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية، قصد العلاج.
وذكرت مصادر الجريدة أن نزلاء دار المسنين المصابين بالفيروس التاجي انتقلت إليهم العدوى عن طريق مديرة المؤسسة الاجتماعية، التي أكدت التحاليل المخبرية التي أجريت لها قبل أيام أنها حاملة للفيروس.
وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة لهسبريس فإن السلطة المحلية، وبتنسيق مع باقي الشركاء، عملت على تعقيم دار المسنين وإخضاع النزلاء والمستخدمين للتحاليل المخبرية للتأكد من خلوهم من الفيروس.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن لجنة مشتركة من عمالة ميدلت ومندوبية الصحة وباقي المتدخلين حلت بالمؤسسة الاجتماعية، اليوم الأحد، للنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها لتفادي تفشي الفيروس وسط النزلاء والمستخدمين، خصوصا أن جل المستفيدين من الرعاية داخل المؤسسة هم من كبار السن، ومنهم من يعانون من الهشاشة الصحية.