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كُتّاب وآراء
مخاوف تفشي "كوفيد-19" تغلق مدرسة في تطوان
قرّرت السلطة المحلية بتطوان، بتنسيق مع السلطة القطاعية المعنية بالتعليم بالإقليم، إغلاق مدرسة "لالة مريم" الابتدائية، السبت، لمدة أسبوعين، بعد تأكد إصابة أحد العاملين بالمؤسسة التعليمية المذكورة بفيروس "كورونا" المستجد.
وأفاد عدد من آباء وأولياء أمور تلاميذ وتلميذات مدرسة "لالة مريم" الابتدائية، لهسبريس، بأن إدارة المؤسسة التعليمية وأعوان السلطة المحلية أعلموهم بقرار توقيف الدراسة الحضورية، بشكل كلي، لمدة أسبوعين، دون أن يفصحوا عن دواعي هذا القرار، مشيرين إلى أن هناك تكتما حول أسباب هذا القرار.
وأكد مصدر مطلع، طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار إغلاق ابتدائية "لالة مريم" يأتي في سياق حصر قائمة مخالطي أحد العاملين بالمؤسسة التعليمية المذكورة المصاب بـ"كوفيد-19"، وفرض الحجر الصحي المنزلي عليهم، كإجراء استباقي لمنع تفشي الفيروس بين أطر المؤسسة وتلاميذها.
يُذكر أن التزايد المطرد لمعدل الإصابة بـ"كوفيد-19" بتطوان، خلال الأسابيع الأخيرة، فرض على السلطة المحلية اتخاذ حزمة من التدابير الاستباقية؛ من بينها إغلاق المحلات التجارية بجميع أصنافها في الساعة العاشرة ليلا، وإغلاق الأسواق في الخامسة مساء، ابتداء من الأحد.