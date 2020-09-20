24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4407:1113:2616:4919:3120:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)

  2. "حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)

  3. شعر أمازيغي (5.00)

  4. عدوى كوفيد-19 تعرقل إيقاع الحياة في الدنمارك (5.00)

  5. إصابات مؤكدة بالجائحة في "دار المسنين" بميدلت (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | جهات | قرارات العمالة تغضب أولياء أمور تلاميذ في سلا

قرارات العمالة تغضب أولياء أمور تلاميذ في سلا

قرارات العمالة تغضب أولياء أمور تلاميذ في سلا
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 20 شتنبر 2020 - 17:30

بعد إخبارها باستئناف التعليم الحضوري بالنسبة للتعليم الابتدائي بعدد من المؤسسات التعليمية التابعة لمديرية سلا، فوجئت أسر عديدة بقرار استمرار إغلاق المدراس لأربعة عشر يوما، والاعتماد على التعليم عن بُعد فقط.

وقد أثار القرار استياء في صفوف أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات، وفي صفوف أرباب المؤسسات الخاصة الذين استغربوا من استمرار الإغلاق في حي تابريكت دون أن يشمل أحياء مجاورة لا تفصلها سوى أمتار عن الحي "المحجور عليه" منذ أسبوعين.

وأكد العديد من الأمهات والآباء والأولياء، في مجموعات "واتساب" خاصة بالمؤسسات التي يتابع فيها هؤلاء التلاميذ والتلميذات الدراسة، عزمهم التوجه سواء إلى مقر المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا أو إلى مقر عمالة الإقليم، من أجل الاحتجاج على القرار الذي اعتبروه "غير منطقي".

وتساءل أمهات وآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات المعنيين عن الداعي لاستمرار إغلاق مؤسسات تلتزم بالتدابير الصحية الموصى بها من طرف الوزارة، مشددين على أن القرار القاضي باستمرار إغلاق المدراس لمدة أربعة عشر يوما غير منطقي ومثير للاستغراب، في ظل اتخاذ قرار بإعادة فتح المقاهي.

"أليس الأولى أن يستمر إغلاق المقاهي بدل إغلاق المدارس وإهدار حق الأطفال من حقهم الدستوري في التمدرس"، يقول أولياء الأمور، مشددين على أن قرارات السلطة بسلا لا تتسم بالمنطق نهائيا.

واعتبر المتذمرون من قرار استمرار إغلاق المدراس بسلا أن أبناءهم وبناتهم لا يستفيدون من التعليم عن بُعد، واصفين إياه بـ"الفاشل"، مطالبين بإعادة أبنائهم إلى الفصول والحجرات الدراسية من أجل التمدرس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.