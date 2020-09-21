24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
- فنانون يتعبؤون للتحسيس بخطر كوفيد-19 في فاس
- خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق
- ندوة هسبريس تسائل كيفية تقبل الأسر المغربية تدريس التربية الجنسية
- 79 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في روسيا
القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)
"حرب بيانات" تُقسم مثقّفين وفنّانين مغاربة حول نقاش حرية التعبير (5.00)
خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق (1.80)
- ندوة هسبريس تسائل كيفية تقبل الأسر المغربية تدريس التربية الجنسية - (114)
- القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" - (84)
- كوكاس: قتل عدنان عمل وحشي .. و"شرع اليد" لن يحمي الطفولة - (72)
- حقوقي يتهم الحكومة بالمناورة أمام تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية - (64)
- المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جهة بني ملال تسجّل 121 حالة جديدة بـ"كورونا"
كشفت التحاليل المخبرية التي تجريها السلطات الصحية على الحالات المخالطة للمصابين بوباء كورونا عن تسجيل 121 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي بجهة بني ملال خنيفرة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة هو 4937 حالة.
وأفادت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلتها اليومية التي أعلنتها عند الساعة السادسة من يوم الأحد، بأن إقليم خنيفرة سجّل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس بـ41 حالة، متبوعا بإقليم خريبكة بـ34 حالة، ثم الفقيه بن صالح بـ19 حالة، وبني ملال بـ15 حالة، ثم أزيلال بـ12 حالة.
وفيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، أضافت المديرية أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت 114 حالة شفاء؛ منها 11 بأزيلال، و30 بني ملال، و35 بالفقيه بن صالح، و22 خنيفرة، ثم 16 بخريبكة.
وتبعا لآخر تحديث للمعطيات الرسمية، بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بجهة بني ملال خنيفرة ما مجموعه 930 حالة، وإجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 97653.
ووفق المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة على صفحتها بـ"فيسبوك"، فقد جرى تسجيل حالتي وفاة؛ الأولى ببني ملال والثانية بخنيفرة، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة مند بدء الجائحة في مارس إلى ما مجموعه 73 حالة.