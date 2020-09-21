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جهة بني ملال تسجّل 121 حالة جديدة بـ"كورونا"

جهة بني ملال تسجّل 121 حالة جديدة بـ"كورونا"
حميد رزقي من الفقيه بنصالح
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 00:38

كشفت التحاليل المخبرية التي تجريها السلطات الصحية على الحالات المخالطة للمصابين بوباء كورونا عن تسجيل 121 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي بجهة بني ملال خنيفرة، ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة هو 4937 حالة.

وأفادت المديرية الجهوية للصحة، في حصيلتها اليومية التي أعلنتها عند الساعة السادسة من يوم الأحد، بأن إقليم خنيفرة سجّل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس بـ41 حالة، متبوعا بإقليم خريبكة بـ34 حالة، ثم الفقيه بن صالح بـ19 حالة، وبني ملال بـ15 حالة، ثم أزيلال بـ12 حالة.

وفيما يخص الحصيلة الإجمالية لحالات التعافي، أضافت المديرية أن جهة بني ملال خنيفرة سجلت 114 حالة شفاء؛ منها 11 بأزيلال، و30 بني ملال، و35 بالفقيه بن صالح، و22 خنيفرة، ثم 16 بخريبكة.

وتبعا لآخر تحديث للمعطيات الرسمية، بلغ عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج بجهة بني ملال خنيفرة ما مجموعه 930 حالة، وإجمالي الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 97653.

ووفق المعطيات التي توفرها المديرية الجهوية للصحة على صفحتها بـ"فيسبوك"، فقد جرى تسجيل حالتي وفاة؛ الأولى ببني ملال والثانية بخنيفرة، ليصل إجمالي الوفيات بالجهة مند بدء الجائحة في مارس إلى ما مجموعه 73 حالة.

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