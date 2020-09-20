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"كوفيد-19" يُغلق مدرسة وثانوية في آسا الزاك

"كوفيد-19" يُغلق مدرسة وثانوية في آسا الزاك
مصطفى البكار
الأحد 20 شتنبر 2020 - 22:17

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسا الزاك، في بلاغ إخباري لها، اعتمادها النمط التربوي القائم على التعليم عن بُعد بدل التعليم بالتناوب، حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، بتوصية من السلطات الترابية والصحية حفاظا على سلامة الأطر الإدارية والتربوية والمتمدرسين.

وأكد البلاغ حرص المديرية سالفة الذكر على تأمين الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين والمتعلمات في ظروف آمنة تراعي سلامتهم وصحتهم، مشيرا إلى أن لجنة القيادة الإقليمية ستعمل على تتبع مدى التزام كل مؤسسة تعليمية عمومية كانت أو خصوصية بالتدابير الاحترازية والبرتوكول الصحي المعتمد.

وكانت جماعة آسا قد سجلت، قبل يومين، إصابة 38 حالة مؤكدة بفيروس "كورونا" في صفوف الحاضرين في حفل زفاف أقيم مؤخرا بالمدينة ذاتها؛ الأمر الذي خلق استنفارا واسعا لدى السلطات الصحية والمحلية التي باشرت اتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى محاصرة رقعة الوباء.

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