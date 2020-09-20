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الرئيسية | جهات | "جهة طنجة" تحصي 120 إصابة بفيروس "كورونا"‎

"جهة طنجة" تحصي 120 إصابة بفيروس "كورونا"‎

"جهة طنجة" تحصي 120 إصابة بفيروس "كورونا"‎
هسبريس من طنجة
الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:40

أحصت جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال الـ24 ساعة الماضية، 120 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 11934 إصابة.

وفي حصيلتها اليومية، أفادت المديرية الجهوية للصحة، عند الساعة السادسة من مساء الأحد، بأن الحالات المعلنة الجديدة توزعت وفق الآتي: 33 إصابة بطنجة أصيلة، و29 بعمالة المضيق الفنيدق، و27 بتطوان، ثم 13 بالعرائش، و8 إصابات جديدة بكل من الحسيمة وشفشاون، وإصابتان بوزان والنواحي.

وبخصوص حالات التعافي، أعلن شفاء 111 مريضا بـ"كوفيد-19" خلال الفترة المذكورة، يتوزعون على الحسيمة بـ35 شخصا، وطنجة بـ27 متعافيا، وتطوان بـ20 متعافيا، والعرائش بـ13 متعافيا، والمضيق الفنيدق بـ8 متعافين، وشفشاون بمتعافٍ واحد، ووزان بـ7 حالات شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء بالجهة منذ بداية الجائحة إلى 10847 حالة.

كما سجّلت الجهة ذاتها حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات إلى 295 حالة منذ بداية الجائحة، بنسبة إماتة بلغت 2.46 في المائة.

جدير بالذكر أن عدد المصابين بالوباء قيد العلاج بمختلف مراكز العزل والتكفل بجهة طنجة تطوان الحسيمة عاد إلى الارتفاع، ليصل 789 شخصا، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ الذي يطبع الحالة الوبائية بعمالة المضيق الفنيدق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - خبير وشبعان خبرة في الميكروبات الأحد 20 شتنبر 2020 - 20:50
لقد أكد العلماء وكثير من الأطباء أن المشكل في عدد الأموات راجع لسوء تغديتهم. المعلبات المواد الحافضة المواد السكرية المواد المقلية اللحوم الكثيرة الدهون.... كل هذا أثبت أنه يضعف بشكل كبير الجهاز المناعي لإنسان. إنتهى الكلام.
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