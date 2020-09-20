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تفاصيل الحالة الوبائية في جهة درعة - تافيلالت
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بجهة درعة تافيلالت، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، إلى 5937 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 114 إصابة جديدة.
الإصابات الجديدة جاءت وفق الآتي: 47 حالة بإقليم ميدلت، و21 حالة بإقليم تنغير، و20 حالة بإقليم الرشيدية، و14 حالة بإقليم زاكورة، و12 حالة بإقليم ورزازات.
ووفقا للمعطيات المحينة للمديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت، فقد شهدت الجهة شفاء 116 حالة إضافية، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية المزدوجة خلو أجسادهم من الفيروس.
وتوزعت حالات الشفاء المسجلة خلال الفترة المذكورة على إقليم الرشيدية بـ82 حالة، وإقليم ورزازات بـ19 حالة، وإقليم زاكورة بـ15 حالة؛ فيما لم تسجل أية حالة شفاء جديدة في كل من إقليمي تنغير وميدلت.
وأضافت المديرية الجهوية للصحة أن 1421 مصابا ومصابة يتلقون العلاج في عموم الجهة، إلى حدود الساعة السادسة من مساء الأحد؛ فيما سجلت ثلاث حالات وفاة توزعت بين أقاليم ميدلت والرشيدية وزاكورة.