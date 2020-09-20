27 وفاة بـ"كورونا" في جهة فاس خلال أسبوع

رشيد الكويرتي من فاس

سجلت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع المنصرم، 27 حالة وفاة جراء إصابتها بفيروس "كورونا"، لتصل بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة بعموم الجهة، منذ بداية تفشي الوباء، إلى 274 حالة وفاة.

وأحصت مدينة فاس، خلال هذه المدة الزمنية، 10 حالات وفاة، ومكناس 7 حالات، وتازة وصفرو 4 وفيات بكل منهما، وبولمان حالتي وفاة. فيما لم تسجل أقاليم مولاي يعقوب وتاونات والحاجب وإفران أي حالة وفاة طيلة الأسبوع.

وتميزت الحصيلة الأسبوعية الأخيرة، التي تخص الوضع الوبائي بجهة فاس مكناس، وفق المديرية الجهوية للصحة، بتسجيل 603 إصابات مؤكدة بالفيروس التاجي.

وقد تصدرت مدينة مكناس لائحة الإصابات بـ197 إصابة، بمعدل 24.6 حالة في اليوم، تليها مدينة فاس التي سجلت 179 حالة جديدة، بمعدل 22.3 إصابة في اليوم، ثم إقليم تازة، الذي سجل 116 حالة، بمعدل 14.5 حالة في اليوم.

وسجل إقليم صفرو 81 حالة، بمعدل 10.1 حالات في اليوم، وإقليم إفران 46 حالة، بمعدل 5.7 حالات يوميا. فيما سجل إقليم بولمان 40 حالة، بمعدل يناهز 8 حالات في اليوم. أما إقليم تاونات فسجل 26 حالة جديدة، بمعدل يقارب 3.25 حالات يوميا، وإقليم الحاجب 18 حالة، بمعدل يومي يناهز 2.25 حالة، وإقليم مولاي يعقوب حالة واحدة، بمعدل 0.12 حالة في اليوم.

أما بخصوص الحالات المتماثلة للشفاء، فقد سجلت جهة فاس مكناس، خلال الأسبوع ذاته، 550 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 9977 حالة شفاء؛ كان نصيب مدينة مكناس منها 221 حالة، وفاس 179 حالة، وتازة 90 حالة، وصفرو 61 حالة، وإفران 46 حالة، وإقليم الحاجب 23 حالة، وتاونات 15 حالة، وبولمان 14 حالة، فيما سجل إقليم مولاي يعقوب 11 حالة شفاء.

وسجلت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، من خلال عرضها الأسبوعي للوضع الوبائي بالجهة، تراجعا في حالات الإصابة بالفيروس، مبرزة أن أعلى حصيلة يومية سجلتها الجهة كانت 109 حالات إصابة، فيما بلغت أدناها 67 إصابة.

وأضافت المديرية الجهوية للصحة أن الحصيلة اليومية للمتعافين خلال الأسبوع المنصرم تأرجحت بين 109 حالات شفاء، كأعلى حصيلة يومية، و53 حالة شفاء كأدنى حصيلة. فيما بلغت أثقل حصيلة يومية تخص الوفيات 6 حالات، وأدناها حالة وفاة واحدة.