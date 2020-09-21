الجائحة توقف التعليم الحضوري في ثانوية بطنجة

هسبريس من طنجة

قررت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بطنجة أصيلة، الأحد، توقيف الدراسة بالثانوية التأهيلية ابن الخطيب بطنجة لمدة 14 يوما، ابتداء من يوم الاثنين.

وأنهت المديرية ذاتها إلى عموم تلميذات وتلاميذ المؤسسة التعليمية سالفة الذكر أنه "تقرر على سبيل الاحتراز اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، بدل النمط التربوي القائم على التعليم التناوبي" طوال الأسبوعين.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار جاء "بتوصية من السلطات الترابية والصحية"، حفاظا على سلامة المتعلمات والمتعلمين، مؤكدا حرصه الشديد على "تأمين الحق في توفير تمدرس جيد يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسات والمتمدرسين، في ظروف تراعي بالدرجة الأولى سلامتهم وصحتهم".