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كُتّاب وآراء
"البروتوكول الصحي" يغيّر نمط التعليم في آسا الزاك
قالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بأسا الزاك إنها قررت اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد بالمدرسة الابتدائية محمد السادس وكذا الثانوية التأهيلية عقبة بن نافع حتى إشعار آخر.
وأورد بلاغ صادر عن المديرية الإقليمية لأسا الزاك، تتوفر عليه هسبريس، أن القرار جاء "بتوصية من السلطات الترابية والصحية، وحفاظا على سلامة صحة الأطر الإدارية والتربوية والتلميذات والتلاميذ".
وأبرز المصدر ذاته أن المديرية الإقليمية تؤكد "حرصها على تأمين الحق في التمدرس وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمات والمتعلمين في ظروف آمنة تراعي سلامتهم وصحتهم".
وأضاف البلاغ أن لجنة القيادة الإقليمية ستعمل على "تتبع مدى التزم كل مؤسسة تعليمية عمومية وخصوصية للتدابير الاحترازية ومدى التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي".