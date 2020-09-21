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كُتّاب وآراء
بعد إفلاس المقاول .. استئناف بناء عمالة تنغير
بعد أربع سنوات على توقف أشغال بناء مقر العمالة بمدينة تنغير، بسبب إفلاس المقاول الذي أسندت إليه مهمة إنجاز هذه الصفقة، تم استئناف عملية البناء، صباح الأحد، من طرف المقاول ذاته.
عملية إعادة إطلاق هذا المشروع عرفت مجموعة من التعقيدات الإدارية والتقنية والقانونية، مما تسبب في عرقلتها عدة سنوات، ودفع بالساكنة المحلية إلى المطالبة بالإسراع بإخراج المشروع إلى حيز الوجود.
ونتيجة التعثر الذي شاب هذا المشروع تم إجراء مجموعة من الدراسات التقنية من طرف مختبرات ومكاتب مختلفة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. وقد عرف المشروع مواكبة من طرف السلطة الإقليمية في جميع مراحله.