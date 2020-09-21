24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:26
|16:49
|19:30
|20:45
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- فنانون يتعبؤون للتحسيس بخطر كوفيد-19 في فاس
- ندوة هسبريس تسائل كيفية تقبل الأسر المغربية تدريس التربية الجنسية
- تمارين رياضية فعّالة تتجاوز متاعب العمل في المكاتب
- تحذير .. التغذية غير الصحية تهدد طفلك بأمراض خطيرة!
- أوائل مصابي "كورونا" بين "وصمة العار" و"خبايا الفيروس"
القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" (5.00)
رواد المساجد يلتزمون بإجراءات السلامة رغم توقف عمليات المراقبة (5.00)
حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)
بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)
- ندوة هسبريس تسائل كيفية تقبل الأسر المغربية تدريس التربية الجنسية - (116)
- القضاء يصدم المدارس الخاصة ويأمر بنقل تلميذ دون "شهادة مغادرة" - (86)
- حقوقي يتهم الحكومة بالمناورة أمام تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية - (66)
- منعشون عقاريون: هامش الأرباح من بيع الشقق لا يتجاوز 8% - (65)
- المغرب يسجل 1927 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة - (62)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العيون تعاني تكدس النفايات .. وولد الرشيد يوضح
تعيش عاصمة الأقاليم الجنوبية، منذ أيام، أزمة خانقة على مستوى التدبير المفوض لقطاع النظافة، حيث انتشرت في مختلف شوارع وأحياء العيون كميات كبيرة من النفايات، أثرت بشكل سلبي على وجه المدينة، وتشكلت بسببها نقط سوداء.
وقد عاينت جريدة هسبريس الإلكترونية، في عدد من أحياء وشوارع المدينة، الانتشار الواضح للنفايات، في ظل انتهاء العقدة المبرمة مع الشركة المفوض لها تدبير القطاع، الشيء الذي عطل مواجهة هذا الوضع والقضاء على هذه الأزبال بالشوارع.
وانتشرت بمختلف الأحياء، سواء بمركز المدينة أو بغيره، كميات هائلة من النفايات، حيث صارت حاويات الأزبال مكدسة عن آخرها؛ وهو ما جعل المواطنين يضعون الأكياس بجانبها بشكل يدعو إلى القلق، الشيء الذي حوّل بعض الأزقة والمناطق إلى شبه مطارح صغيرة للنفايات.
وعبّر العديد من المواطنين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم وتذمرهم الشديدين لما آل إليه الوضع في المدينة، مطالبين الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لوضع حد لانتشار النفايات بمختلف الشوارع والأحياء، سواء بالمناطق الهامشية أو وسط المدينة، مشددين على وجوب القضاء على الأزبال التي تؤثر على صحتهم وعلى جمالية أحيائهم السكنية.
وأرجع حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون، هذه الوضعية إلى كون العقدة المبرمة بين المجلس البلدي والشركة المفوض لها تدبير النفايات انتهت منذ 17 من الشهر الجاري، مشيرا إلى أن "المجلس فوض للشركة كل هذه المدة للسهر على تدبير قطاع النظافة بالمدينة بناءً على المقتضيات التي يكفلها القانون في تسيير الشأن المحلي".
وأضاف ولد الرشيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المجلس الجماعي فتح طلب العروض قبل ثلاثة أشهر في منصة الصفقات العمومية، حيث تقدمت شركةOZONE لوحدها وفازت بتدبير الصفقة نظرا لتوفرها على الشروط والمعايير اللازمة"، مشيرا إلى أن "العقدة الجديدة لم تدخل حيز التنفيذ بعد بسبب المفاوضات التي تجرى بين كافة المتدخلين حاليا حول نقاط تقنية صرفة، من قبيل الميزانية المرصودة لذلك، والآليات والعتاد المستخدمين في جمع النفايات، إضافة إلى الأحياء الجديدة المستهدفة وعدد المستخدمين في تدبير القطاع".
وأوضح رئيس المجلس الجماعي أن "العقدة الجديدة التي تمتد لسبع سنوات كاملة، بتكلفة تقدر بـ 36 مليون درهم، تأتي في سياق معقد بسبب التوسعة العمرانية التي تشهدها المدينة"، مشيرا إلى أن "الدراسة الميدانية الجديدة المنجزة من طرف مكتب الدراسات المعتمد أوصت بمضاعفة عدد المستخدمين في الشركة، أي تشغيل 400 شخص بدل 103 مستخدمين في العقدة الماضية، وإضافة شاحنات وآليات جديدة لنقل النفايات كما ينص على ذلك دفتر التحملات".
وأضاف أن "الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات جائحة "كورونا" تفسر تأخر تأشير الوزارة الوصية على بنود الصفقة العمومية المتعلقة بتسيير هذا القطاع الحيوي"، مشيرا إلى أن "المفاوضات لا تزال قائمة مع الشركة لملاءمة مستوى الخدمات التي تحتاجها المدينة والظروف المادية التي تستطيع الوزارة الوصية المساهمة والانخراط فيها مع المجلس الجماعي للإقليم".
وفي رده على سؤال الجريدة حول أفق انتهاء الأزمة الخانقة، أوضح رئيس المجلس الجماعي أنه "في حال توصلنا إلى اتفاق مع الشركة - وهو ما نتمناه في الوقت الحالي نظرا لتجربتها الرائدة في المجال- فإن الأمور ستعود إلى سابق عهدها قريبا. أما إذا حدث العكس سنضطر إلى فتح طلب العروض من جديد وملاءمة الوضع حسب الظروف المناسبة التي تفرضها الإمكانيات المالية في ظل تفشي فيروس "كورونا المستجد" بالمملكة".
ولد الرشيد أشار في معرض حديثه إلى أن "جماعة العيون جندت كل آلياتها وطاقاتها البشرية واللوجستية، منذ ليلة البارحة، من أجل القضاء على البؤر السوداء وتكدس الكميات الهائلة من النفايات من أجل التغلب على المشكل الذي تسبب في تكدس النفايات وتشكل البؤر السوداء بها، في انتظار استئناف الشركة لعملها رسميا".
واستغل المسؤول الأول بجماعة العيون المناسبة لدعوة المواطنين والمجتمع المدني ووداديات الأحياء إلى تكثيف الجهود والمحافظة على نظافة المدينة وتحمل المسؤولية الجماعية حتى الوصول إلى اتفاق جماعي بين كافة المتدخلين يضمن عودة التدبير المفوض لقطاع النظافة بشكل عادي وسلس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
كان من المفروض عليك سيدي أن يكون هذا الملف قد طوي وعرف حلا ستة أشهر علي الاقل قبل نهاية العقدة السالفة. لكن أن تنتظر الوقت الميت لكي تقوم بهذا فهذا له عنوان واحد ووحيد وهو الاستهتار بحياة الناس وضعف المعرفة بالميدان.
خذوا دروسا من دول اوروبا المجاورة فبدلا من ان تسافروا اليها قصد التبضع والاستجمام شدو الرحال وذهنكم مشغول بموضوع مهم وهي نقل تجاربهم الناجحة في شتي المواضيع الي بلدنا المقهور .
يبقي المثل القائل: فاقد الشئء لا يعطيه، هو ما ينطبق لا عليكم فحسب وإنما علي رؤسائنا وما أكثرها.
واخيبتاه.
أما بالنسبة للطبالين الذي يمتدحون رئيس بلدية العيون, فصور البروباغاندا التي توثق وقوفه شخصيا على جمع النفايات ليست سوى دعاية انتخابية سابقة لأوانها, لأن تلك مهمة مجلسه البلدي سواء بآلياته أو بتفويض شركة أخرى, لأنه من الطبيعي أن الناس لا تسأل عن القطار الذي يصل في الوقت المحدد بل عن الذي يصل متأخرا