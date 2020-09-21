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كُتّاب وآراء
انتشار "كوفيد-19" يغلق مدارس في إقليم الرحامنة
أعلنت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرحامنة عن إغلاق خمس مؤسسات تعليمية، بعد تسجيل إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف أُطر تربوية وتلاميذ.
وقررت المديرية الإقليمية إغلاق المؤسسات التعليمية، مع اعتماد النمط التربوي القائم على التعليم عن بعد، لمدة 14 يوما، ابتداء من يومه الاثنين.
وبحسب المديرية، فإن المؤسسات التعليمية المعنية بقرار الإغلاق تتوزع بين ابن جرير وسيدي بوعثمان وجماعة رأس العين، ويتعلق الأمر بكل من ابتدائية أبي بكر الصديق العمومية والياسمين الابتدائية الخصوصية بابن جرير، وثانوية غزال آدم وابتدائية النصر بسيدي بوعثمان، وابتدائية مركزية رأس العين.
ويأتي هذا القرار من طرف المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بعد تسجيل إصابات في هذه المؤسسات التعليمية طالت أساتذة وتلاميذ في الأيام الماضية؛ إذ جرى تسجيل إصابة أستاذة بمدرسة النصر الابتدائية بجماعة سيدي بوعثمان، قبل أن يتم اكتشاف إصابة تلميذة بقسمها، فيما جرى تسجيل إصابة تلميذة بثانوية غزال آدم التأهيلية مساء الأحد تم نقلها صوب ابن جرير بالحاضرة الفوسفاطية.
وبمجرد الإعلان عن حالات مؤكدة في صفوف الأطقم التربوية والتلاميذ، عملت السلطات بهذه المناطق على تعقيم المدارس المذكورة.
ووفق ما أعلنت عنه المديرية الإقليمية للصحة بالرحامنة في نشرة مساء الأحد، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالإقليم خلال الـ24 ساعة الماضية 24 حالة، ليصل بذلك مجموع الإصابات بهذا الإقليم منذ ظهور الوباء إلى 656 حالة.
ومع بداية الدخول المدرسي، وجهت السلطات العاملية بإقليم الرحامنة تعليمات إلى مصالحها والجماعات الترابية من أجل العمل على تعقيم المدارس وتهيئتها لاستقبال التلاميذ في ظروف صحية، وإشراك فعاليات المجتمع المدني في هذه العملية، والعمل على توزيع الكمامات ومواد التعقيم على التلاميذ والمؤسسات.