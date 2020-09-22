24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:46
|07:12
|13:25
|16:48
|19:29
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل يتجه النظام العالمي إلى بلورة قطبية جديدة في المرحلة المقبلة؟
- مخاوف صحية دولية ترافق "التوظيف السياسي" للقاح "كورونا"
- هل تحقق "لوبيات صناعة الأدوية" أرباحاً خيالية في السوق المغربية؟
- "مؤرّخ المملكة" .. رواية تكشفُ أسرار دراسة "الأمير الحسن الثّاني"
- جائحة "كورونا" تتسبّب في تراجع النفوذ البرازيلي بالقارة الإفريقية
المحكمة العليا تشعل معركة بين "الديمقراطيين والجمهوريين" بأمريكا (5.00)
- الرئيس الجزائري ينفي "معاداة المغرب" ويؤكد مساندة البوليساريو - (173)
- الدعوة إلى مؤتمر استثنائي داخل "البيجيدي" تُعيد بنكيران إلى الواجهة - (108)
- اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية - (98)
- فاعلون مغاربة يدعون إلى إعداد دليل وطني خاص بـ"التربية الجنسية" - (67)
- السكنفل يحثّ على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول التربية الجنسية - (65)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عائلات بيضاوية تشتكي من صخب الباعة الجائلين
غضب في الأحياء الشعبية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب عودة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين، خاصة في مجموعة من "النقاط السوداء".
وأفادت شهادات محلية بأن الظاهرة بدأت تتزايد في الآونة الأخيرة، ولم تعد تقتصر على المناطق الشعبية، وإنما انتقلت أيضا إلى مناطق "المعاريف"، بوصفها القلب الاقتصادي للمدينة، حيث يشكو السكان الصخب الذي تتسبب فيه فوضى الباعة الجائلين، لاسيما في الفترة الصباحية.
لذلك، دعا بعض نشطاء القطب المالي للمملكة، عبر إحدى الصفحات الخاصة بالشأن المحلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، السلطات المحلية إلى تشديد المراقبة على مختلف أنحاء المدينة، قصد تفادي البؤر الوبائية التي قد تتسبب فيها تلك التجمعات.
كما نادت الفعاليات عينها بتفعيل أدوار الشرطة الإدارية في "زمن كورونا"، من خلال القيام بجولات ميدانية من شأنها ضبط المخالفين لتوجيهات السلطات المعنية، لاسيما أن محلات تجارية عدة استغلت بدورها "الفراغ" الموجد من أجل عرض منتجاتها على الأرصفة.